Lorena Bernal, la ex Miss reconvertida en 'primera dama' del Arsenal tras el fichaje de su marido

Este viernes, El Arsenal daba a conocer a su nuevo entrenador. El elegido no es otro que Mikel Arteta, quien fuera capitán del club y que desde 2016 formaba parte del cuerpo técnico de Pep Guardiola en el Manchester. De este modo, el exjugador vasco regresa al equipo en el que militó cinco años. Este anuncio ha colocado el foco mediático sobre Arteta, pero no solo sobre él, sino también sobre el resto de su familia, especialmente sobre su mujer, la ex Miss España Lorena Bernal.

Aunque gran parte de su carrera profesional la ha pasado en Reino Unido, no ha sido hasta ahora cuando su nombre ha pasado a engrosar la lista de entrenadores de la Premier League. Por ende, la modelo es desde este viernes la primera dama del Arsenal. Lo cierto es que Lorena Bernal es, sin embargo, mucho más que eso. Se ha labrado una carrera no solo sobre las pasarelas, sino también en la pequeña pantalla. Concretamente como actriz de telenovelas y presentadora de televisión. Tras haber desfilado en Estados Unidos, en 1999 esta argentina de nacimiento -criada en el País Vasco- fue proclamada Miss España, un título que le abrió las puertas a la industria.

Tenía entonces 17 años. Poco después debutó en las telenovelas El secreto y Luna Negra, haciendo también algún que otro cameo en la serie de Televisión Española Paraíso. Más tarde llegaría el salto internacional: Lorena Bernal cruzó el charco y participó en producciones como Chuck y CSI Miami, así como en películas de la talla de The Deal, Clean Break o Stilletto. Fueron sus últimas incursiones interpretativas, pues en julio de 2010 contraía matrimonio en Mallorca con Mikel Arteta, al que había conocido años antes, y se centró en su faceta más familiar y en el papel de su vida, el de madre.

Lorena Bernal: 'No necesito tiempo para mí poeque estoy muy bien con mi hijo. Es una compañía increíble'

"Hace unos años, tras nacer Gabriel, decidí darle prioridad a mi condición de madre y esposa. No quiero compaginas un trabajo constante con una vida familiar. Por eso, selecciono trabajos con los que me sienta identificada y que no me quiten mucho tiempo", reconocía hace tres años. La modelo, que habla tres idiomas -francés, español e inglés- tiene tres hijos con el flamante nuevo entrenador del Arsenal: Gabriel (2009), Daniel (2012) y Oliver (2015). Cabe recordar que el nacimiento de su primer hijo retrasó los planes de boda de la pareja, aunque finalmente sí pudieron darse el 'sí, quiero' ante cerca de 200 invitados.

