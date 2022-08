Mikel Arteta, acompañado de Lorena Bernal, estrena el documental en el que revela que fue operado a corazón abierto

Durante los más de 12 años que llevan juntos, Lorena Bernal y Mikel Arteta han demostrado que son un tándem perfecto. El entrenador del Arsenal ha encontrado en la modelo al mayor apoyo tanto en el terreno personal como en el profesional y, junto a sus tres hijos, han formado la familia con la que siempre soñaron. Esta semana, el exfutbolista guipuzcoano se ha convertido en el protagonista de una cita que llevaban tiempo esperando. Mikel acudió a la presentación del documental Todo o nada, que ya puede verse en Amazon Prime Video y que muestra todos lo que vivió el Arsenal durante la temporada 2021-2022.

Las cámaras siguieron al emblemático club de fútbol en una temporada muy importante. "El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, y su joven equipo están bajo presión para volver a su antigua gloria y regresar a Europa. Ofrece un acceso sin precedentes y captura los altibajos de la vida dentro y fuera del campo, mostrando el fútbol en su máxima expresión: puro, dramático y lleno de pasión", dice la sinopsis de la serie.

El estreno tuvo lugar en el Islington Assembley Hall de Londres, donde estuvo acompañado de su mujer además de algunos de sus jugadores, como Emile Smith Rowe, Ben White, Takehiro Tomiyasu y Kieran Tierney. "Qué privilegio fue ser testigo de esto, increíbles memorias para toda la vida", escribió la modelo en sus redes tras acudir al estreno. Arteta se mostró muy emocionado de haber podido formar parte de este proyecto que muestra la otra cara del fútbol y la realidad de su día a día que, normalmente, los aficionados no tienen oportunidad de conocer.

El estreno de Todo o nada nos ha permitido descubrir un capítulo de la vida de Mikel Arteta que desconocíamos y es que nació con un problema en el corazón y tuvo que ser operado a los dos años. En las imágenes se puede ver al entrenador del Arsenal sincerándose con sus jugadores en una charla que les dio en el vestuario. "Tuvieron que abrirme el corazón y examinarlo", dijo a la BBC, asegurando que: "Fue una de las primeras cirugías que se hicieron de esa manera en España, así que no sabíamos cómo iba a terminar.... Todo se desarrolló con normalidad y pude cumplir mi sueño de ser futbolista profesional".

Además, el marido de Lorena Bernal reconoce que esa experiencia le marcó indudablemente en sus años de juventud. "Me decían que no puedes hacer eso, que no puedes exponerte tanto, que no podemos llevarte al límite de tu capacidad cardíaca... pero siempre me llevaba al límite", cuenta en declaraciones a la cadena británica.

Una familia feliz

Fue, sin duda, algo que cambió su vida pero no le impidió que se dedicara a lo que siempre quiso. Tras ser futbolista, Mikel decidió continuar con su gran pasión desde otro puesto, el de entrenador. En 2019 fichó por el Arsenal y, desde entonces, se ha mantenido al frente de un club que ya considera su casa. Bernal, de 41 años, y Arteta, de 40, tuvieron a su primer hijo, Gabriel, en 2009 y un año después se casaron.

"Yo vivía en Inglaterra y mi trabajo estaba en España y Estados Unidos. Al principio lo intenté compaginar, pero poco a poco me di cuenta de que no me era posible", contaba Lorena en su última entrevista con ¡HOLA!, asegurando que: "Llegó un punto en el que "desarrollar la faceta de madre me llenaba más que el trabajo. Fui diciendo no a trabajos y luego vinieron el segundo y el tercer hijo”, explica haciendo referencia al nacimiento de Daniel en 2012 y de Óliver en 2015.

Eso sí, nos confesó que, después de una década de pausa, está preparada para volver a ponerse delante de las cámaras: "Mis hijos ya son más mayores, me apetece volver al trabajo y me siento más preparada y más segura que nunca". Por el momento, este verano la hemos volviendo junto a su familia a la ciudad que fue escenario de su boda: Palma de Mallorca. Allí han disfrutado del buen tiempo y han aprovechado para desconectar, además de presumir de cuerpazos.