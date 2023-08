Norma Duval y Matthias Kühn entre los invitados La felicidad de Lorena Bernal al recibir el premio Mallorquina de Verano en su novena edición Su marido, el exfutbolista Mikel Arteta, también estaba galardonado pero no pudo asistir a la gala por motivos profesionales

Lorena Bernal, junto a su marido Mikel Arteta, han sido galardonados este viernes con el premio Mallorquines de Verano. Un premio que, en ediciones anteriores, han recibido Kyril de Bulgaria, Norma Duval, James Costos, Carolina Cerezuela o Diandra Douglas, entre otros. El objetivo principal de esta distinción es reconocer a todas aquellas personas públicas que no son originarias de la isla, pero, que por diferentes circunstancias, residen o pasan largas estancias allí.

Para la modelo, Mallorca no es solo un lugar de vacaciones, aunque sus estancias sean breves y con tiempo libre para disfrutar. "Le tengo mucho cariño, es uno de mis hogares, donde he echado raíces", afirmó este viernes quien fue Miss España en 1999. Lo dijo antes de recibir el premio, compartido con su marido, Mikel Arteta, el entrenador del Arsenal, uno de los mejores equipos de fútbol en la actualidad. Él no pudo asistir a la entrega del galardón debido a que este sábado tiene el primer partido de la Premier League, por lo que en nombre de ambos, la también intérprete y empresaria destacó la "gran ilusión" que les hace este reconocimiento, entre otras cosas, porque significa que Mallorca "les corresponde con el mismo cariño que le profesan ellos".

Lorena llegó con un vestido azul turquesa de manga corta y cruzado a la cintura y acompañada de Norma Duval, que apostó por un mono negro de lo más elegante. Así de feliz hemos podido ver a la modelo, que ha estado muy bien acompañada en todo momento por el matrimonio formado por la vedette y Matthias Kühn, que sorprendían al darse el 'sí, quiero' en una boda sorpresa en Suiza el pasado mes de febrero. En esta ocasión, se han dejado ver felices y enamorados y han querido hacer balance de sus primeros meses como marido y mujer.

El trofeo consiste en una escultura de vidrio soplado de Gordiola en forma de palmera mediterránea, acompañada de un 'Kit de mallorquinidad' con productos típicos de la tierra que van de la famosa sobrasada a la Flor de Sal d'Es Trenc. "Me encanta la ensaimada y, en especial, la sobradasa" contó. Además también quiso abrirse y confesar algunos aspectos de su vida relacionados con la isla y su matrimonio: "Conocí la isla antes que él e hice muchos amigos, por lo que cualquier trabajo que surgía aquí decía que sí. Traje a Mikel y es uno de los lugares fijos que tenemos como familia. Venimos todos los años", detalló Bernal. De hecho, la pareja contrajo matrimonio en 2010 en la finca Es Revellar, en Campos, adquirieron un chalet en Portals y dos de sus tres hijos, los más pequeños, Daniel y Oliver, nacieron en Palma.

Veinte años juntos

El matrimonio, que reside en Londres, acaba de celebrar su trece aniversario de boda. "No soy supersticiosa, además yo cuento los años que llevamos juntos, que son 20, no los que llevamos casados". En estos años de relación, han formado una familia junto a sus tres hijos, Gabriel, Daniel y Oliver, de 14, 11 y 8 años respectivamente. La modelo lleva varios años volcada en la crianza de sus hijos y no tanto en su agenda profesional: "Este verano estoy viendo a mis hijos más maduros e independientes, lo que significa que yo podré dedicar más tiempo a mis pasiones" declaraba. Además, destacó que en los veinte años que llevan juntos han cambiado muchas veces de ciudad, pero quiso sacar el lado bueno de ello: "Vernos crecer en todos los sentidos el uno al otro, y ver cómo nos reinventamos o adaptamos a las nuevas situaciones que se nos van presentando hace la convivencia muy entretenida" sentenciaba.

Lugar de ensueño

Con una espectacular panorámica de la bahía de Palma, la terraza de la mítica suite 702 del Valparaíso Palace, acogió uno de los eventos anuales más prestigiosos de Mallorca. La gala contó con Vanessa Sánchez y Tommy Ferragut como presentadores. El hotel celebrará el año que viene su 50 aniversario, y el premio Mallorquines de Verano, creado por su director general, Toni Ferrer, y el conocido relaciones públicas mallorquín Tommy Ferragut, cumple su novena edición. Las 75 personas invitadas al evento pudieron disfrutar del cóctel de bienvenida, seguido de la cena elaborada por el gran chef Carlos Botella, que ha consistido en tartar de salmonete y cigala, lenguado con emulsión de aceitunas, piña asada con sorbete de coco y un mousse de café con bizcocho y whisky, todo ello regado por los vinos mallorquines Cíclop de Licores Moyá. El dúo La Bohéme también amenizó la velada.

