Kim Kardashian y Bianca Censori, la ex y actual mujer de Kanye West, acuden juntas a una fiesta del rapero

Hace un tiempo hablamos de que los conflictos entre 'novia' y 'ex' ya no se llevan después de ver una foto de Gwyneth Paltrow y Dakota Johnson muy sonrientes y cogidas de la mano. Ahora Kim Kardashian y Bianca Censori han vuelto a demostrarlo asistiendo juntas a una fiesta para escuchar el nuevo álbum de estudio de Kanye West junto a Ty Dolla Sign, Vultures 2. La exmujer del rapero y su pareja actual se sentaron juntas, lo que provocó un gran asombro entre sus fans, que reaccionaron rápidamente a un post que ellas compartieron en las redes sociales. "No esperaba eso...", "¿de qué estarían hablando?", "no lo sé, pero esto es una locura".

-El incómodo encuentro de Kim Kardashian y su ex Kanye West en el partido de baloncesto de su hijo

En las imágenes vemos a Bianca vestida con una blusa rosa, mientras que Kim aparece a su lado de negro y junto a sus hijos Chicago, de seis años, y Psalm, de cuatro, que comparte con Kanye, y con los que disfrutó coreando las canciones. Los mayores North, de diez años, y Saint, de ocho, no acudieron a la fiesta. A raíz de ver estas imágenes se dice que Kim tiene una relación cordial con Bianca, aunque no le gusta que haga alarde de su estilo de vestir provocativo y atrevido frente a sus hijos. De hecho ella misma le habría dicho a su exmarido que no permitiera que su mujer vista así cuando está con sus hijos, desveló una fuente a Daily Mail.

-Bianca Censori, mujer Kanye West, impacta con un look imposible por las calles de Los Ángeles

Bianca utilizó para el evento un atuendo un tanto excéntrico compuesto por un top rosa escotado con leggings blancos y zapatos de tacón. La arquitecta australiana no deja de acaparar los focos por sus atrevidos outfits desde que contrajera matrimonio con Kanye West en diciembre de 2022. Cierto es que los que suele llevar cuando está al cuidado de los hijos de Kim no son tan atrevidos como el que lució en la Super Bowl que dejaba poco a la imaginación.

-Repasamos todas las polémicas que ha protagonizado Bianca Censori, la mujer de Kanye West

Desde que se casó con Kanye West en diciembre de 2022, apenas 20 días después de hanerse divorciado de Kim Kardashian, Bianca Censori ha experimentado una gran transformación física: se cortó su larga melena morena para empezar a lucir un peinado pixie y ropa mucho más extravagante. Un cambio de estilo que sumado a su figura curvilínea ha hecho que haya sido comparada en multitud de ocasiones con la estrella del reality show Keeping Up With The Kardashians. Censori, de 29 años, licenciada en arquitectura por la Universidad de Melbourne, conoció a Kanye West cuando comenzó a trabajar para él en 2020 como jefa de arquitectura en su marca de ropa Yeezy.

-Todas las veces que Bianca Censori, pareja de Kanye West, se ha inspirado en los looks de Kim Kardashian