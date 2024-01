Bianca Censori, mujer Kanye West, impacta con un look imposible por las calles de Los Ángeles La empresaria australiana se ha enfundado en un maxiabrigo de leopardo con capucha XXL ¡que cubre su rostro por completo!

Excentricidad, vanguardismo y riesgo. Así se podría definir el estilo de Bianca Censori, mujer de Kanye West ya convertida en un icono, cuyos looks nunca pasan desapercibidos. Es el caso de su última elección, con la que ha impactado a su paso por las calles de Los Ángeles: un extravagante maxiabrigo de pelo y estampado de leopardo con mangas acampanadas, cinturón y capucha XXL con la que cubre al completo su rostro. Una pieza muy especial y exclusiva que la firma Bluemarble presentó en la Semana de la Moda de París hace justo una semana y que pertenece a la colección de Otoño/Invierno 2024-2025 de hombre.

Excentricidad convertida en maxiabrigo estampado

A diferencia del evento de la capital francesa, en el que se eligió un modelo masculino para desfilar sobre la pasarela, Bianca, que sopló las velas de su 29º cumpleaños el pasado 5 de enero, la noche de Reyes, ha hecho suya la creación abandonando estereotipos de género. Mientras que en el mencionado show el maniquí llevaba el abrigo completamente abierto dejando a la vista las prendas que llevaba por debajo y se intuía parte de su cara, en el caso de la empresaria australiana la propuesta es muy diferente: ha otorgado absoluto protagonismo al diseño, cerrándolo por completo y cubriendo su cuerpo de pies a cabeza. Una opción llamativa y óptima para el frío invernal, si bien en Los Ángeles la temperatura media oscila los dieciocho grados estos días.

En las imágenes, tomadas tras salir de un garaje en el que se encontraba junto a la expareja de Kim Kardashian realizando una sesión fotográfica promocional y en las que se ve a Bianca subiendo a un vehículo, se aprecia un único complemento con el que ha dado el toque refinado a su elección: unos clásicos stilettos negros que alargan más si cabe sus piernas infinitas. Por su parte, el rapero y diseñador estadounidense, que recientemente ha sustituido su dentadura por otra de titanio inspirada en la anatomía y diseño de James Bond, se ha dejado ver con un estilismo mucho más casual compuesto por jeans desahogados de efecto lavado, botas camperas y camiseta de manga corta, pieza que contrasta de lleno con el imponente gabán de su adorada mujer.

Todavía no puede adquirirse en la página web de la firma

Si bien hay a la venta modelos similares, por el momento el abrigo de Bianca no está disponible en la página web de la firma, que también ha compartido una instantánea de la bella joven luciéndolo en el interior de un hall: "Lo lleva fenomenal", han apuntado. Las reacciones al look imposible no se han hecho esperar y los comentarios van desde el aplauso hasta la ironía, pasando por la sorpresa y la estupefacción.

