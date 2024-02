Bianca Censori siembra la polémica con sus arriesgados looks, con los que se enfrenta a problemas legales

Desde que a comienzos de 2023 se vieron las primeras imágenes de Kanye West con Bianca Censori, a la pareja le acompaña la polémica en cada paso que da. Inicialmente impactó su inesperada boda sorpresa (y secreta) cuando solo llevaban juntos unas semanas. Después llegaron sus comentadas apariciones públicas, que cada vez dan más que hablar. El reciente paso del matrimonio por la Semana de la Moda de Milán y la de París ha generado un gran revuelo no solo por su repercusión internacional sino por los comentados looks de la arquitecta australiana.

Los estilismos de Bianca Censori no dejan indiferente y así lo ha demostrado nuevamente durante sus últimos movimientos. En París, convertida estos días en capital de la moda, ha generado un gran revuelo al salir a la calle con un abrigo de piel hasta la cintura y medias negras sin ropa interior.

Tras este look que se ha hecho viral y ha dado la vuelta al mundo en segundos, este mismo miércoles ha apostado por un outfit más sencillo con un solo protagonista: un maxiabrigo de cuero negro abotonado combinado con medias de rejillas. Kanye, padre cuatro hijos junto a Kim Kardashian, sí ha generado muchos comentarios al salir del hotel Ritz con un traje impermeable y una máscara negra ocultando la totalidad de su rostro.

Su paso por Milán también ha sido muy comentado. Al desfile de Marni acudió con un body negro de cuero de tiro extra alto y completamente abierto por ambos lados, lo que permitía ver que no llevaba ropa interior. La arquitecta lo combinó con unas botas rosas ajustadas por debajo de la rodilla y melena efecto wet con flequillo. Esta apuesta volvió a generar una gran controversia ya que se sumó además el look del artista, con un conjunto de cuero y también la cabeza tapada.

El estilo de Bianca ha tenido repercusiones legales. No en vano, se han pedido multas de hasta 15.000 euros al considerar que sus looks se saltan las leyes de exhibicionismo de algunos países europeos como Italia e incluso han reclamado penas de prisión para ella. Pero la esposa de West sigue fiel a su estilo provocador y opta por estilismos que no dejan indiferentes. Además, desde su entorno se han mostrado preocupados al creer que este comportamiento no es propio de ella sino que actúa así por influencia directa de Kanye West.

Los últimos problemas legales de Kanye West

Las miradas no solo están puestas en Blanca Censori, también en Kanye West, quien protagoniza una nueva polémica relacionada con la música. El rapero, ahora conocido como Ye, ha sido demandado en un tribunal federal de California por los herederos de Donna Summer. ¿El motivo? Le acusan de haber usado partes "totalmente reconocibles" del tema I Feel Love para el Vultures 1 (el nuevo trabajo que comparte con Ty Dolla Sign).

Añade la familia de la reina de la música disco que rechazaron la petición de los artistas de usar la canción. Solicitan al juez una indemnización económica y un bloqueo permanente del emblemático tema de Donna para que no pueda ser usado ni íntegramente ni tampoco de forma parcial. Una causa similar mantiene el ex de Kim Kardashian con Ozzy Osbourne.