Kim Kardashian rompe a llorar al hablar de la custodia compartida que mantiene con su ex, Kanye West

El proceso de separación de Kim Kardashian y Kanye West no ha sido nada sencillo. Desde que pusieron punto y final a su matrimonio en marzo, el rapero ha protagonizado numerosos escándalos, que, de una manera u otra, han afectado a la empresaria y a sus cuatro hijos en común: North (9), Saint (7), Chicago (4) y Psalm (3). Por ello, no es de extrañar que la socialité se haya roto al hablar sobre la delicada situación de su familia en su última entrevista. "Para mí, es tremendamente difícil tener una custodia compartida, los intento proteger de todas estas locuras que suceden a su alrededor", confesaba con lágrimas en los ojos en su intervención en el podcast de Angie Martínez.

Una protección que pasa por no alimentar públicamente las polémicas que continuamente aviva el cantante, para así evitar que los pequeños se vean envueltos en constantes disputas mediáticas. "Mis niños no saben nada de lo que sucede en el mundo exterior y cuando sean mayores hablaremos de todo lo que quieran y espero que me agradezcan el no haber atacado a su papá". Sin duda, una infancia que muy poco tiene que ver con la que la modelo vivió, puesto que también ha recordado con gran cariño a su padre, Robert Kardashian, que falleció en 2003 a los 59 años a causa de un cáncer de esófago. Para la influencer su progenitor es su ejemplo a seguir a la hora de educar a sus retoños. "Tuve el mejor padre del mundo y eso es lo que quiero para mis hijos".

Otro de los puntos que se trató en esta conversación tenía relación con la vida sentimental de Kim que, por el momento, está tranquila, porque, desde que terminó su noviazgo con Pete Davison a principios de este verano, no se le ha relacionado con nadie más. Hay que recordar, que el humorista tuvo que soportar numerosos ataques e insultos en sus perfiles sociales por parte de Kanye West, episodios incómodos que hacen que la hermana mayor de Kendall Jenner esté condicionada a abrir de nuevo su corazón. "No creo que sea justo para nadie verse en esa situación. Hay una parte de mí que piensa, ¿todos se van a asustar porque tengo al ex más complicado?", relataba con clara pena en la voz.

En lo que no ha cambiado su suerte es en lo relacionado al mundo de los negocios, donde sigue encabezando las listas de mujeres más ricas y populares del mundo. Una fortuna que parece no acompañar a Kanye West, que, con sus constantes comportamientos erráticos, como sus comentarios antisemitas, ha logrado que la mayoría de las firmas con las que colaboraba hayan rescindido los contratos que mantenían con él.

