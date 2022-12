La fastuosa fiesta navideña de las Kardashian ¡con renos incluidos y la actuación de la cantante Sia!

Loading the player...

Una de las fechas que más les gusta celebrar a las Kardashian es el 25 de diciembre. Claro que la Navidad al estilo Kardashian no es como las demás porque si alguien sabe cómo festejar la navidad, son ellas. Les gusta celebrarlo a lo grande, y este año se han superado. La familia organizó una impresionante fiesta donde las hermanas han tenido en cuenta cada detalle y no ha faltado de nada. Ha habido renos, un parque de bolas para los pequeños y la gran actuación en directo de la cantante Sia. Cada año parece que no se pueden superar, pero una vez más, las hermanas han organizado un evento de lujo inolvidable. ¿Quieres ver cómo ha sido la extravagante fiesta? Dale al play y no te lo pierdas.

