El incómodo encuentro de Kim Kardashian y su ex Kanye West en el partido de baloncesto de su hijo

La distancia que separa a Kim Kardashian y a su exmarido Kanye West es más que evidente. A pesar de que la expareja comparte cuatro hijos en común, el hecho de que coincidieran en un partido de baloncesto de su hijo Saint, de ocho años, y se sentaran lo más lejos posible el uno del otro viene a evidenciar que su relación no es amigable. Desde que anunciaran su ruptura en febrero de 2021 y su posterior divorcio en 2022, no se les había visto juntos y este reencuentro ha resultado incómodo para ambos, según han revelado diversos testigos.

Aunque intercambiaron una breve conversación en plena cancha, Kardashian, de 43 años, y Kanye, West, de 46, se sentaron lo más lejos posible el uno del otro durante el partido de su hijo. La socialité vestía con un abrigo largo de piel marrón y un conjunto de sudadera con capucha y pantalones negros, mientras que su exmarido lucía todo de negro con botas militares. La semana pasada, los ex tuvieron otro encuentro similar en otro partido de Saint, que fue la primera vez que se les vio juntos en medio de los problemas de la custodia compartida de sus hijos. La estrella de reality Keeping Up with the Kardashians y el ganador del Grammy se mantuvieron cordiales, saludándose mientras su hija de 6 años, Chicago, estaba con ellos.

La expareja tiene cuatro hijos en total: North, de 10 años, Saint, de 8, Chicago, de 6, y Psalm, de 4. Kardashian ha hablado en más de una ocasión sobre su difícil relación con el rapero de Bound 2. Se emocionó en una entrevista de diciembre de 2022, el mismo mes en que finalizó su divorcio, y admitió que la crianza compartida era "realmente difícil". La empresaria luchaba por proteger a sus hijos para que no fueran testigos de los polémicos comportamientos de su padre. No solo por los comentarios antisemitas o racistas, sino también por su cuestionada y polémica relación con su esposa Bianca Censori.

La empresaria lo único que quiere es que sus hijos crezcan con la compañía del mejor padre, como lo hizo ella: "Tuve los mejores recuerdos y la mejor experiencia y eso es todo lo que quiero para mis hijos". West, que fue diagnosticado con un trastorno bipolar hace años, lleva meses en el centro de la polémica por sus comentarios racistas y antisemitas, además de haber arremetido públicamente contra alguna de las parejas de Kim Kardashian, como lo hizo en su día con Pete Davidson.