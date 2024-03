Aitana y Yatra juntos: lo que esconde su reencuentro

Hace tan solo una semana la relación entre Aitana Ocaña y Sebastian Yatra volvía a estar de plena actualidad por el rumor de que habían viajado juntos a Islandia en los últimos días. Todo surgía por unas imágenes que habían aparecido en las redes sociales en las que los dos cantantes aparecen sonrientes en el aeropuerto de Reikiavik. Aún con la duda de si esas fotografías eran recientes o no, ahora se dice que los intérpretes han sido vistos, cogidos de la mano, en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. ¿A qué responden estos últimos encuentros? Como se rumorea, ¿estarán preparando una colaboración profesional o se están dando una segunda oportunidad como pareja?

El extraño rumor que planea sobre Aitana Ocaña y Sebastián Yatra

Juntos, cogidos de la mano

Mientras los muchos seguidores de Atitana y Yatra buscan pistas en los pasos que dan sus ídolos en sus redes sociales, la periodista Paloma Barrientos desveló el pasado sábado 9 de marzo, en el programa Fiesta de Telecinco, que sobre las cuatro de la tarde fueron vistos en el aeropuerto de Londres: "Iban los dos de la mano, se sentaron delante de todo el mundo, él fue a comprar una botella de agua y unos sandwiches", explicó la colaboradora de Mediaset.

Sebastián Yatra confirma su ruptura con Aitana: 'Somos y seremos grandes amigos'

Siguen manteniendo la amistad

Fue el cantante colombiano el que, hace tres meses, desvelaba que su historia de amor con Aitana había llegado a su fin: "Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino", explicaba muy sincero. Y hace tan solo tres semanas, el intérprete de Vagabundo volvía a hablar con Vicky Martín Berrocal en el espacio que la sevillana tiene en Podium Podcast sobre sus sentimientos, donde reconocía que solo se había enamorado dos veces en su vida: de Tini Stoessel y de Aitana.

Además el artista añadió que no se veía capaz de guardar fidelidad a una pareja durante mucho más de un año: "Si tuviese una relación de más tiempo me darían ganas de ser infiel aunque esté enamorado" aseguraba, declaraciones no extensas de polémicas entre su legión de seguidores y, como no, los de Aitana.

¿Nueva colaboración musical?

Cuando ni Aitana ni Yatra se han pronunciado acerca de sus últimos viajes, ni a si hay o no una reconciliación como pareja entre ellos, parece que todo apunta a que este reencuentro, más allá de la buena amistad que mantienen, responde a una nueva colaboración profesional de los dos intérpretes que ya grabaron al alimón el tema Corazón sin vida. Los seguidores de los dos cantantes tendrán que esperar a la confirmación de la noticia, que llenaría de alegría a todos sus fans.