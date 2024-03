El extraño rumor que planea sobre Aitana Ocaña y Sebastián Yatra

La relación entre Aitana Ocaña y Sebastian Yatra sigue dando mucho que hablar. Ahora, planea el rumor de que ambos artistas han viajado juntos a Islandia en estos días. Todo ha surgido por unas imágenes que se han distribuido a través de las redes sociales en las que los dos cantantes aparecen juntos y sonrientes en el aeropuerto. Pero, ¿son estas fotografías recientes? Lo que sabemos es que la expareja viajó hasta el país islandés en junio del año pasado, cuando todavía mantenían una relación sentimental, para celebrar el 24 cumpleaños de la extriunfita. En los últimos días, Aitana ha compartido en sus redes sociales sus momentos en París, donde ha acudido a la Semana de la Moda y ha aprovechado para disfrutar de Disneyland París e incluso montar en avioneta. Días antes de su visita a la capital francesa, la artista viajó hasta Milán, donde no se perdió las propuestas para el próximo otoño-invierno del modisto Roberto Cavalli. Por su parte, el cantante colombiano actuó el pasado jueves, 29 de febrero, en Lima y ya prepara su próximo concierto en México, previsto para el próximo 4 de abril. ¿Darán las sorpresa Aitana y Sebastián Yatra con este supuesto viaje o es solo un deseo de sus seguidores?

La pista, su corte de pelo

Los comentarios que han inundado las redes sociales hacen alusión a que en las imágenes del supuesto viaje al norte de Europa de Aitana y Yatra, que dejaron de ser pareja hace ahora tres meses, la cantante luce el corte de pelo que estrenó hace tan solo unos días en París. Pero en junio del año pasado, cuando los entonces novios viajaron a Islandia, la artista también lucía una melena más corta de lo habitual y un peinado algo distinto al que tenía acostumbrados a sus fans.

Siguen manteniendo la amistad

Fue el cantante colombiano el que, hace tres meses, desvelaba que su historia de amor con Aitana había llegado a su fin: "Nos queremos un montón. Somos y seremos grandes amigos de la vida. En este momento los dos estamos solteros, andamos cada quien viviendo su propio camino", explicaba muy sincero. Y hace tan solo dos semanas el intérprete de Vagabundo volvía a hablar con Vicky Martín Berrocal en el espacio que la sevillana tiene en Podium Podcast sobre sus sentimientos, donde reconocía que solo se había enamorado dos veces en su vida: de Tini Stoessel y de Aitana.

Además el artista añadió que no se veía capaz de guardar fidelidad a una pareja durante mucho más de un año: "Si tuviese una relación de más tiempo me darían ganas de ser infiel aunque esté enamorado" aseguraba, declaraciones no extensas de polémicas entre su legión de seguidores y, como no, los de Aitana.

