Aitana deja atrás 'un año de cambios' y sopla 24 velas en Islandia... ¿junto a Sebastián Yatra?

Un "año de cambios". Así define Aitana Ocaña los últimos doce meses de su vida, en los que no solo ha explotado su éxito a nivel profesional, sino que también ha dado un giro a su faceta personal, tras poner punto y final a su noviazgo con Miguel Bernardeau e iniciar un mediático romance con Sebastián Yatra. La cantante ha cumplido 24 años y ha soplado las velas en un sitio muy especial para ella. "En 2015 Islandia quedó en mis recuerdos como el lugar donde más disfruté y aprendí con mi familia. Sabía que volvería, y siento que volveré más, es bonito cumplir los 24 aquí", ha comentado. En las fotos y vídeos que ha ocmpartido la artista, no queda duda de que ha viajado acompañada. ¿Estará Sebastián Yatra con ella? Lo cierto es que el próximo 1 de julio el artista estará en Valencia participando en el Big Sound Festival, pero, hasta entonces, dispone de algunos días libres que bien podría estar disfrutando junto a su chica. De hecho, en las redes sociales un usuario aseguraba que la pareja había parado a desayunar en un establecimiento en Islandia. Dale al play y no te lo pierdas.

