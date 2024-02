¡Misterio resuelto! Ya sabemos quién es la pareja de Melody y el original nombre de su recién nacido

Melody se convirtió en madre por primera vez el 15 de febrero. La cantante andaluza, de 33 años, anunció la feliz noticia junto a una tierna foto de su bebé y el siguiente mensaje: "¡Y llegó el gran día! Me declaro completamente enamorada. Te amamos con todo el corazón". Horas después, publicó una divertida imagen desde el hospital en la que aparecía disfrutando de una agradable cena. "Posparto, deseos de comer pizza… Feliz noche", añadió.

En ningún momento, la artista desveló el nombre del pequeño ni la identidad del padre de la criatura, siendo fiel a su habitual discreción. "No soy una persona de hablar de mi vida personal y me gusta cuidarme mucho", dijo antes de dar a luz en el programa Fiesta. "Yo he elegido cantar, pero mi pareja no y tengo que respetar eso. Hay personas a las que les gusta y otras a las que no", puntualizó sobre la decisión de su novio de mantenerse en un segundo plano.

A pesar de su prudencia, Socialité ha descubierto quién es la pareja de la cantante sevillana. Se trata del deportista argentino Ignacio Batallán, de 39 años, que trabaja como entrenador personal en su propio gimnasio, Trainme Studio, de Fuengirola. Todo parece indicar que fue allí donde conoció a Melody, a juzgar por esta fotografía publicada a principios de diciembre de 2021.

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Batallán fue jugador profesional de voleybol y preparador físico de la selección española de baloncesto.

Gracias a él, hemos conocido que el bebé que acaba de tener con Melody se llama Cairo. "15.02.24 - 11:55. De los días y momentos más especiales de nuestras vidas. Amor eterno es lo que vas a tener. Bienvenido al mundo, hijo", compartió en sus redes sociales. Un mensaje que emocionó a la artista. "Y junto a ti mucho más bonito, amor", le respondió.

Melody, que alcanzó la fama en 2001 con El baile de los gorilas, ha formado una preciosa familia con este deportista argentino. Antes, mantuvo una relación de casi tres con el artista venezolano Gabriel Coronel. Comenzaron a salir en 2018 y la artista se sentía muy enamorada. "Me entiendo muy bien con él. Es bellísimo, es un gran actor, un artista maravilloso, lo quieren en toda América Latina y Estados Unidos, pero para mí lo más importante es la belleza del interior", dijo en Canal Sur.

Sin embargo, a principios de 2021 rompieron. "Ya no tengo novio. Estoy soltera porque dicen que está de moda", confesó de nuevo en la cadena autonómica. "Los noviazgos están para conocerse. He vivido cosas personales muy duras, he tenido pérdidas familiares, y la vida me ha mostrado lo que necesito, lo que no necesito, y lo que quiero y lo que no quiero. Ahora quiero tener gente a mi alrededor llena de amor, de sonrisas... gente que cuando vea mi dolor también sienta mi dolor", explicó con total sinceridad.