Melody se convierte en madre a los 33 años y comparte con emoción la primera imagen de su bebé

¡Melody ya es mamá! La artista sevillana ha dado la bienvenida a su primer hijo y era este sábado a última hora de la tarde cuando anunciaba la feliz noticia, compartiendo a su vez una tierna imagen del bebé tras llegar al mundo. Una preciosa y entrañable fotografía que derrite a cualquiera, donde podemos ver al gran protagonista tumbado y durmiendo plácidamente mientras sus orgullosos padres le cogen de la manita.

"¡Y llegó el gran día!", ha expresado con gran entusiasmo la cantante andaluza en su perfil público. "Me declaro completamente enamorada", añadía con emoción al referirse a su retoño, quien parece haber nacido en perfectas condiciones a tenor de la instantánea en la que podemos verlo. "Te amamos con todo el corazón", concluye con mucho sentimiento la que fuera niña prodigio e intérprete del mítico El baile del gorila.

Al momento, la exultante mamá primeriza ha recibido un sinfín de mensajes de enhorabuena por parte de amigos y compañeros de profesión, entre ellos rostros muy conocidos como Antonio Carmona, Pastora Soler, Paco León, Toñi Moreno, Nuria Fergó, María Peláe o Rasel. Todos le han mandado sus mejores deseos para ella y su recién nacido, ante la nueva y apasionante etapa que se presenta en su vida y que no ha hecho más que empezar.

Sobre el papá de la criatura, este se sigue manteniendo en el más absoluto anonimato por decisión propia y de Melodía Ruiz Gutiérrez -su nombre real-, quien lo explicaba de esta forma hace un par de meses: "Tengo mi pareja y estamos los dos loquitos", contaba sobre las ganas que tenían de que llegara este momento tan ansiado de poder abrazar a su retoño. "No soy una persona de hablar de mi vida personal y me gusta cuidarme mucho", apostillaba en el programa Fiesta.

"Yo he elegido cantar pero él no y tengo que respetar eso. Hay personas a las que les gusta y a otros que no", sentenciaba entonces para explicar el hecho de que no conozcamos todavía a su chico, cuya identidad permanece en secreto y sigue siendo toda una incógnita. Fue a principios del pasado diciembre cuando la cantante dio la buena nueva a sus seguidores y lo hacía con inmensa satisfacción: "Viene bebé a bordo y me encanta poder compartirlo con vosotros", dijo.

"Ha sido un año lleno de muchas alegrías y esta, la que más. Me encuentro superbien y gracias a Dios por esta bendición", señalaba en el instante donde lucía una enorme tripita de embarazada, preparándose para una maternidad de la que ya puede disfrutar plenamente. Ahora le toca descansar y cuidar de esa personita que ha dado un vuelco por completo a todo lo que le rodea, un verdadero punto de inflexión para la que también fuera concursante destacada de Tu cara me suena.

