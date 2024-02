Así se organiza Ariadne Artiles para vivir con sus tres hijas entre Gran Canaria y Madrid

Ariadne Artiles comparte su vida desde 2010 con el empresario Pepe García, primogénito del mítico locutor deportivo José María García. Junto a él, ha formado una preciosa familia. El 31 de diciembre de 2017 vino al mundo Ari y el 16 de abril de 2021 nacieron las gemelas María y Julieta. Los cinco viven a caballo entre Gran Canaria y Madrid, un estilo de vida que puede parecer estresante pero que a ellos les compensa, ya que les permite disfrutar de lo mejor de cada lugar. "Las gemelas no van al cole y con Ari puedo organizarme bien de momento. Está feliz de poder compartir el año entre sus dos casas", ha explicado la modelo.

Según ha contado, "esto es algo que se lleva haciendo mucho tiempo". "Ya sea por trabajo o por decisión propia, muchas familias vienen a Canarias y escolaración a sus hijos la mitad del tiempo aquí. Siempre que utilicen el mismo método y lengua no hay problema. Tamibén pasa en otros lugares, ya que por trabajo la gente se mueve mucho, pero, sin duda, traer a tus hijos a Canarias es un privilegio y un regalo para todos", ha asegurado.

Para la modelo canaria, de 42 años, lo más difícil de ser madre es conciliar, aunque reconoce que ella es una auténtica privilegiada. "He trabajado mucho para conseguirlo y tengo la suerte de que tienen un padrazo. Me he regalado poder tenerlas conmigo todo lo que quiero y no llevarlas a la guardería o al colegio por necesidad", ha confesado. Lo que más le gusta de la maternidad es "disfrutar cada día" de sus tres hijas "en todas sus facetas". "Ser madre es una montaña rusa, pero merece la pena una y otra vez", ha concluido.

Ariadne y su pareja llevan su romance con la máxima discreción, separando muy bien su vida íntima de la exposición que tiene la modelo canaria. "Cuando alguien no se dedica al medio es lógico que quiera ser lo más anónimo posible. El anonimato hoy en día es un lujo", dijo la top en La Vanguardia sobre la decisión del empresario de vivir totalmente alejado de los focos.

Apenas existen fotos de ellos dos juntos, pero lo cierto es que siguen tan enamorados como el primer día y la modelo se lleva de maravilla con su familia política. Adora a sus suegros, José María García y Montserrat Fraile, y a su cuñado, el interiorista Luis García. Para Ariadne, el locutor deportivo también es el mejor abuelo, de hecho, las niñas le llaman el "abuelo loco" por lo divertido que es con ellas. El periodista, por su parte, se emocionó al decir en su documental que Ari, María y Julieta eran su mayor felicidad. "Yo tengo ahora tres nietas y rezo por la noche fundamentalmente por que no les pase nada".