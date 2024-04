El momento de las hijas de Ariadne Artiles leyendo con pasión el libro de su madre

Loading the player...

La literatura no es solo una gran pasión para Ariadne Artiles, sino que, además, la modelo la ha incorporado a su faceta profesional, habiendo publicado hasta el momento nada menos que tres libros: "Escribir es una de las cosas que más me gustan y mejor se me daba de pequeña. En el Día del libro infantil, es un regalazo poder compartir con ellas nuestro otro bebé Mamás Salvajes", ha comentado Ariadne. Ha publicado unas bonitas fotos y vídeos mostrando los ratitos de lectura con sus tres hijas Ari, María y Julieta, y no leyendo cualquier libro, sino el suyo propio. Está claro que las pequeñas disfrutan mucho y que la modelo les ha contagiado su pasión por las letras.

