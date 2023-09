Pintar, hacer yoga... Ariadne Artiles inculca a sus hijas sus grandes pasiones

"Se puede morir de amor y morir de cansancio a partes iguales, pero ojalá se parara el tiempo, porque estos años los voy a echar mucho de menos". Así es como habla Ariadne Artiles del momento que está viviendo. El hogar de la modelo canaria es "una auténtica locura", tal y como ella dijo en una ocasión, pero no puede estar más feliz de la familia que ha formado junto a su pareja, José María García Fraile, y sus hijas Ari, de cinco años, y las gemelas María y Julieta, de dos.

- Ariadne Artiles y José María García Fraile, felices con su 'tropa' en su nueva vida en Madrid

Ariadne, de 41 años, exprime cada minuto que pasa con sus hijas y es habitual verla haciendo algunos de sus planes favoritos en familia: pintar, leer, hacer yoga, cocinar, jugar en la playa... Desde el principio, Ariadne les ha inculcado sus hábitos de vida saludables y es algo que las niñas, aunque son muy pequeñas, tienen ya totalmente integrado.

- Hablamos con Ariadne Artiles sobre maternidad, bienestar y su proyecto en Canarias

Esta semana, la autora de los libros Pura Vida y Pura Vida Madre ha compartido esta foto tan bonita en la que las vemos pintando. Se trata de una afición que Ariadne lleva practicando muchos años y que le encanta. "Cuando pinto, el estado de concentración al que llego es absoluto. Consigo estar aquí y ahora. La mente para milagrosamente para disfrutar de la calma. Les recomiendo probarlo, nunca pensé que la pintura fuera mi gran aliada para la desconexión", dijo en 2020. Ariadne contaba que: "Cada día madrugo para pintar, esta es ahora mi nueva pasión y también se ha convertido en nuestro nuevo hobby porque Ari, sin duda, está siendo la mejor compañera. Se levanta y viene directa a ayudarme, disfrutamos como enanas y ya tenemos algunas cositas interesantes".

Junto a ella disfruta también de las sesiones de yoga más especiales. Este verano vimos a madre e hija protagonizando este espectactular posado en su tierra natal, Canarias. "El yoga es una de las disciplinas más reconfortantes para nuestro cuerpo y el de nuestros hijos. Inculcar la práctica de yoga a los niños me parece algo fundamental y debería ser una asignatura obligatoria en el colegio (...) Nos ayuda a escucharnos a nosotros mismos, a sentirnos y a gestionar nuestras emociones".

- Pepe García, pareja de Ariadne Artiles, sale del anonimato para hablar como nunca de su padre

La misma idea defendía en su última entrevista con ¡HOLA!, contando que el yoga y el entrenamiento de fuerza son sus dos disciplinas favoritas. "Me cuesta buscar momentos para mí, pero me empeño en sacarlo. Sin duda, para que nuestros hijos estén bien, también debemos estarlo nosotras", nos decía el pasado mes de junio.

- Ariadne Artiles cuenta cómo se organizan para cuidar a sus gemelas: 'Es el mejor'

Al preguntarle qué es lo que ha aprendido de sus pequeñas, la modelo lo tiene claro: "Un amor incondicional que puede con todo, el amor más grande que una mujer puede sentir". En estos últimos años, la modelo ha tenido que compaginar su vida personal con la laboral, aunque es consciente de que tiene "la suerte de poder parar cuando quiero y elegir los trabajos y proyectos en los que me sumerjo". "Intento que no me quiten demasiado tiempo para poder estar en casa siempre", nos confesaba.