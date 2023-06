Pepe García, pareja de Ariadne Artiles, sale del anonimato para hablar como nunca de su padre, el mítico José María García

El empresario Pepe García lleva una vida totalmente alejada de los focos a pesar de ser el hijo del mítico José María García y pareja de Ariadne Artiles, con quien tiene tres niñas, Ari, que vino al mundo el 31 de diciembre de 2017, y las gemelas María y Julieta, que nacieron el 16 de abril de 2021. La modelo canaria nunca le muestra en sus redes sociales y rara vez habla de él. "Cuando alguien no se dedica al medio es lógico que quiera ser lo más anónimo posible. El anonimato hoy en día es un lujo", dijo la top en La Vanguardia sobre la decisión de su pareja. Sin embargo, el empresario ha hecho una excepción y se ha puesto delante de las cámaras por un motivo de peso: mostrar el lado más personal de su padre en el documental Supergarcía, de Movistar Plus+.

- Ariadne Artiles arropa a su suegro, el mítico José María García, en su regreso a los medios

"Mi padre es, ha sido y será siempre mi héroe porque yo quise ser como él, tuve la suerte de poder trabajar con él, pero mi padre nunca quiso que yo fuera periodista", ha comentado en el segundo capítulo del documental en el que se narra la lucha de José María García y José Ramón de la Morena en las ondas. Pepe fue víctima de esa batalla cuando entró a trabajar en La Cope. "A mí lo que no parecía era que para intentar hacer daño a él se metieran conmigo o con alguien cercano a él. Yo cuando hablaba con mi padre le decía que esa persona con la que él se metía tendría un hijo o tendría una madre o tendría una mujer que lo estaría pasando igual de mal que yo lo pasaba con mi padre cuando se metían con él, pero él no, él siguió y siguió", ha explicado.

Pero Pepe no fue el único que lo pasó mal en esta época. Su hermano Luis también sufrió las consecuencias de ser hijo de García. "Ser hijo del Butanito era jodido porque yo era el otro hijo, siempre estaba Pepe y luego estaba el otro hijo, el hijo que no le escuchaba, que no hacía deporte, que era gordito, al que le hacían bullying por ser el hijo del Butanito... no fue fácil", ha confesado en el tercer y último capítulo del documental.

- El duro testimonio de José María García al recordar su grave enfermedad

Las jornadas de García en la radio eran maratonianas, algo que le hizo perderse momentos únicos como el nacimiento de su hijo mayor. "Ni eso pude ver. Con mis honorarios he podido darle una muy buena vida a mi familia, pero sin estar yo. Ha sido un grandísimo, grandísimo sacrificio", ha lamentado el periodista. Sus hijos todavía recuerdan aquellas ausencias. "Muchos viajes que no estaba, te acabas acostumbrado, llegaba el viernes y esperabas que llegara de trabajar... sí, lo eché de menos", ha señalado Luis. "Mi madre estaba siempre con nosotros, ella sola, Montserrat Fraile es una mujer espectacular, una grandísima madre y yo sé que mi madre lo ha pasado mal", ha añadido.

García solo tiene buenas palabras para su mujer. "La madre de mis hijos, la compañera que Dios me ha dado y que sin ella no sería nada", ha reconocido. De hecho fue ella quien se dio cuenta del bulto que el periodista tenía en el cuello y que tras ser analizado resultó ser un linfoma. "Ahí descubrí el comportamiento de Montse, el de mis hijos, fue muy duro...", ha dicho el periodista. "El día que nos dijeron que estaba limpio me emocioné. Abrazado de Pepe, Luis y Montse, abrazados los cuatro, llorando, les debo tanto", ha manifestado.

- ¡El abrazo más bonito! Ariadne Artiles se derrite al ver a sus gemelas con su abuelo

Su familia le acompañó durante toda la enfermedad, que padeció de 2005 a 2008. "Fue un proceso duro, yo recuerdo que cada tres semanas tenía que ir a quimio. Íbamos los cuatro juntos, no había ni una sesión a la que fuera él solo. Recuerdo el primer día que se le empezó a caer el pelo, estábamos en la biblioteca, en casa, se tocó el pelo y se le quedó en la mano... Fue un shock", ha comentado Luis. "Él ha visto la vida de otra manera después del cáncer, él tiene muchas batallas, el cáncer ha sido una más, pero no diré que es la batalla más dura que ha pasado. Yo creo que la enfermedad a él le cambia el apreciar más las cosas de la vida, el darse cuenta que la vida no es solo dar una noticia, que la vida tiene más cosas", ha declarado Pepe.

Entre esas cosas están sus tres nietas, a las que adora. "Se pasa horas jugando a puzzles, a pintar... cosas que no hizo nunca con nosotros y ahora las está aprovechando al máximo con mis hijas", ha dicho Pepe. "La relación con las nietas es mágica, se desvive por ellas, lo único que quiere hacer al día es ir a verlas, hacer FaceTime, que además no sabe usarlo entonces se equivoca y en vez de llamar a mi hermano me llama a mi. La mayor le llama el abuelo loco y las pequeñas cuando le ven se tiran a él", ha añadido Luis. García, por su parte, ha asegurado que las niñas son su mayor felicidad. "Yo tengo ahora tres nietas y rezo por la noche fundamentalmente por que no les pase nada".

Por último, Pepe y Luis han compartido su opinión sobre la retirada de García de las ondas y el motivo por el que nunca ha regresado. "Tenía que haber sido como él quería, y esas condiciones ni se daban antes ni se dan ahora. Esa batalla para él ha sido dura, el saber que no iba a escuchar esa melodía suya y decir saludos cordiales como él lo quería decir. Él suele decir que tenemos mucha parte de culpa de que no haya encontrado algún proyecto que le gustase y yo creo que no es verdad, que la radio que él quiere hacer no existe ya", ha reflexionado Pepe. Luis, en cambio, ha asegurado: "García no ha vuelto porque no le hemos dejado nosotros en casa. No, ya fue suficiente con lo que tuvimos antes. No teníamos ni ganas, ni fuerzas".