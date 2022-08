José Ramón de la Morena, como 'pez en el agua' con su mujer y su hijo en la playa

José Ramón de la Morena está viviendo al máximo su etapa como padre de su cuarto hijo. El locutor, que tiene tres hijos mayores, decició retirarse de la radio para dedicarse a su esposa, Laura Vázquez, y a su hijo, que cumplió un año el pasado mes de febrero. El que fuera presentador de programas de radio como El larguero o El transistor decidió parar y dedicarse a su familia después de cuatro décadas en las ondas y está disfrutando de uno de los veranos más felices de su vida. "¡Remando hacia el estrecho con mis dos amores!", señala el periodista junto a una foto junto a su mujer y su hijo subidos en una tabla de paddle surf en la playa de Estepona (Málaga).

Los oyentes de la radio no dejan de recordarle lo mucho que le echan de menos, pero él continúa disfrutando de una etapa inolvidable. "Más momentos felices", comparte con sus seguidores con una foto del pequeño, al que han llamado José Ramón como su padre, subido en un flotador de unicornio en la piscina. Es el primer verano que verdaderamente disfruta de la playa, de la arena de los bañitos en la piscina, ya que el pasado año era un recién nacido. "¡Veranos para recordar para toda la vida!", continúa el locutor, que a sus 64 años demuestra estar en plena forma y muy pendiente de su hijo. "Recuperando tiempos perdidos con el mejor empleo del mundo", añade.

El día que anunció su retirada de la radio explicó los motivos que le llevaron a hacerlo. Quería dedicarle más tiempo a su nueva familia que ha formado junto a su esposa, la abogada y socióloga, de cuarenta y un años Laura Vázquez, con la que contrajo matrimonio en la más estricta intimidad el 6 de noviembre de 2021. La boda fue por lo civil y estuvo oficiada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Su hijo, que entonces tenía ocho meses, fue uno de los grandes protagonistas del enlace al que solo acudieron amigos y familiares. De la Morena es padre de otros tres hijos, nacidos de su matrimonio con María del Mar Escamilla. Ruth, de 35 años, Lucía, de 34 y Javier, de 23 años.

Su nueva paternidad le hizo cambiar sus prioridades de vida. De la Moreno contó lo mal que lo pasaron él y su pareja, Laura Vázquez, cuando les dijeron que la salud de su bebé estaba en peligro. "Conozco a otra persona, voy a tener un hijo con ella y nos dicen que ese hijo puede venir ciego. Cuando preguntamos qué posibilidades tenía nos dicen que un 90%", contó a sus oyentes. "A mí eso me cambió la vida y decidí que no podía ir a la radio (…) Ese 22 de diciembre nos tocó la lotería cuando nos dijeron que el niño venía bien, pero yo lo había pasado tan mal y su madre peor, que supe que quería hacer otra cosa y que no podía seguir llegando a casa a las tres de la mañana todos los días", añadió. De la Morena considera que es la mejor decisión que ha tomado en su vida y está disfrutando al máximo de toda su familia.

Su esposa Laura concedió una entrevista a ¡HOLA! en la que habló del drama que estuvieron a punto de vivir: "Nos dijeron que el niño podía nacer ciego o sordo o con algún problema motriz. Estuvimos así un mes... Fue un mes muy duro, lo pasamos muy mal, pero el pequeño José Ramón está ahora perfecto, sano y alegre", contaba aliviada en las páginas de nuestra revista´con motivo de la presentación de su primer libro, Viajar, Vivir, Amar, y trabaja junto a su marido como directora de proyectos de la fundación benéfica José Ramón de la Morena.