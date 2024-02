'Hermanos': Oğulcan pone a Süsen contra las cuerdas tras descubrir su gran secreto

Los nervios, la tensión y la intriga crecen por momentos en Hermanos mientras, poco a poco, los secretos van saliendo a la luz. En el último capítulo veíamos como Tolga observaba desde la puerta un vídeo que habían reproducido por error Bahar y Emel sin darse cuenta, donde se apreciaba cómo Süsen empujó a Leyla por las escaleras del club acabando con su vida. No sabíamos cuál podría ser la reacción del joven al descubrir cómo se produjo realmente la muerte de su hermana y nos poníamos en lo peor.

Finalmente, todo parece haber quedado en un susto ya que el muchacho no se ha percatado de las imágenes que se están proyectando en la pantalla del ordenador mientras las pequeñas juegan en el despacho de Akif. Sin embargo, quien sí las visiona es Oğulcan, que ha subido a buscarlos para proseguir con la fiesta en honor de Bahar.

El hijo de Şengül y Orhan comienza a recoger la habitación donde han jugado las niñas y y ve el vídeo de la discusión entre Leyla y Süsen que acaba con la terrible caída de la primera y, como consecuencia, con su muerte.

El primo de los Eren, muy impactado por lo que acaba de descubrir, no es capaz de continuar con la celebración y no sabe cómo actuar, pero no soporta estar cerca de la novia de Ömer después de lo que ha visto y se comporta con ella de la peor manera. Ni Süsen ni el resto de los presentes entienden a qué se debe su desagradable actitud con la chica.

Aybike trata de mediar entre su chico y su nueva hermana

Elif se instala en casa de Ayla, algo que Berk no acaba de comprender puesto que la acaban de conocer. La joven Eren intenta que su novio y su hermana biológica se lleven bien, algo complicado de lograr porque, por el momento, no se soportan. Aybike cree que lo justo sería que su chico conociera la verdad sobre quién es la muchacha, pero no sabe cómo contárselo. Junto a Asiye lográ tomar una decisión pero, al conocer la realidad de la familia, se echa atrás en el último momento y no le dice nada.

Sarp continúa con sus tejemanejes

El hijo de Şevval tiene un encontronazo con Orhan en el colegio por saltarse las normas. Tras ello, queriendo causarle problemas, se inventa que le ha pegado y provoca que le echen. Sin embargo, cuando Ahmet descubre que es el tío de Ömer, decide readmitirlo, algo que provoca un gran disgusto en el joven al considerar que su padre apoya a su hermano más que a Yasmin y a él. Sarp no se da por satisfecho y sigue buscando la forma para que despidan al padre de Aybike, algo que, finalmente, acaba consiguiendo.

Oğulcan no puede más

Todos se han dado cuenta de lo raro que está Oğulcan. Su padre habla con él y consigue que le cuente qué es lo que le sucede. Şengül escucha la conversación y, más tarde, le cuenta a su marido el motivo real de la discusión entre Leyla y Süsen, y que esa es la razón por la que Akif ha guardado el vídeo.

El hermano de Aybike no puede aguantar más la situación. No entiende cómo Süsen puede seguir con su vida como si nada hubiera sucedido. Sobrepasado por las circunstancias, decide confesarle a la novia de Ömer que ha visto el clip. La chica llora desconsolada, le asegura que fue un accidente y le explica que discutían por su primo. En definitiva, que todo fue por un tema de celos y le miente diciéndole que ella no la empujó.

Pese a todo, Oğulcan prefiere no contarle la verdad a Tolga por miedo a la reacción que este pueda tener. Eso sí, ya no oculta ni disimula la animadversión que siente por Süsen. Ajeno a todo, Ömer defiende a su novia frente a su primo, quien no soporta tener a la chica cerca tras saber cómo murió Leyla.

Süsen se siente traicionada

La chica está furiosa porque Akif no borró el vídeo de su ordenador. Asegura que le ha arruinado la vida y le suplica contar la verdad, pero el empresario se niega y, de nuevo, el futuro de la joven está en manos del padre de Doruk.

La relación entre Suzan y Ahmet se afianza

Por otro lado, Şevval se queda en la calle, no tiene a donde ir y a su exesposo no le queda más remedio que acogerla en su mansión por sus hijos. Por su parte, Suzan y Ahmet están cada vez más unidos, algo de lo que Ömer es testigo. Ella decide visitar al empresario para darle una buena noticia sobre una licitación, pero se queda impactada al ver que la madre de Yamisn y Sarp ha vuelto a casa, situación que esta última aprovecha para intentar alejarla de su exmarido.

Los primos enfrentados

Los chicos de van de acampada. Lo que parecía que iba a ser una noche mágica para contemplar las estrellas, se convierte en una batalla campal entre Ömer y Oğulcan por la actitud de este último con Süsen. Nadie entiende qué ha podido pasar entre ellos.

