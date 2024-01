'Hermanos': sale un vídeo a la luz que desvela cómo murió Leyla y quién fue el culpable

La situación no puede ser más delicada en Hermanos. Hemos visto a los chicos luchar por salvar la vida tras el tiroteo pero con diferentes suertes: Ömer, Oğulcan, Yasmin y Tolga están fuera de peligro, mientras que Zehra fallecía y Aybike entraba en una crisis de la que los médicos trataban de reanimarla sin éxito... así nos dejaba el final del último episodio: con el corazón encogido sin saber si la joven sobrevivirá.

Pese a los momentos de tensión, miedo e incertidumbre que rodean la escena, finalmente los doctores obran el milagro y Aybike se recupera después de pasar tres semanas en el hospital. Justo antes de que reciba el alta, su familia lleva flores a la tumba de Zehra para despedirse de ella.

Poco a poco, todos van volviendo a la normalidad y tratan de curar las heridas, pero esto no es posible ni para Tolga, ni para Şengül, cuyas cicatrices siguen sangrando. El primero ha perdido a su mujer y siente una gran preocupación por el futuro y el bienestar de la pequeña Bahar. La segunda no puede quitarse de la cabeza la dura historia de Elif, la hermana biológica de Berk, que, con la muerte de su madre, acaba de perderlo todo.

A la tía de los Eren la chica le quita el sueño, por lo que decide ayudarla y se presenta en su casa. Allí es testigo de una terrible escena: la casera de la joven le increpa por no haber pagado el alquiler y le expulsa de su hogar. En ese momento, Şengül decide que la muchacha se quedará con ellos.

Un amor viento en popa

Por su parte, Akif y Nebahat están felices con su nueva vida junto a la pequeña Bahar, quien les ha devuelto la ilusión. Vuelven a ser pareja y la madre de Doruk decide dejar todos los asuntos de negocios en manos del empresario: le cede sus acciones del club para que sea él quien las gestione y, además, le hace entrega de una tarjeta de crédito y de un lujoso coche. El exgerente está contento al ver cómo, poco a poco, va recuperando su vida.

Pero esa felicidad pronto se verá disipada ya que Nebahat ve el vídeo de la muerte de Leyla y se queda impactada al recordar todo el daño que han hecho intentando ocultar el accidente de Kadir. Está muy triste y no para de llorar. No entiende el error que cometieron al no ir a la policía, aunque todo fuera por proteger a Melisa.

Emel está sufriendo

La pequeña de los Eren no está pasando por un buen momento. En el colegio están preparando una obra de teatro y sus compañeros llevarán sus mejores disfraces. A ella le gustaría poder ir vestida de princesa, pero sabe que, debido a la precaria situación económica que atraviesan, eso no será posible. Por esta razón, no quiere decirle nada a su hermanos para no causarles más problemas.

Poco tiempo podrá ocultar su tristeza por no poder participar en la función. Emel es una niña transparente y hasta Sarp se da cuenta de que algo le pasa. Así que, en cuanto los chicos se enteran de lo que le sucede, encuentran una solución: Orhan comprará el disfraz y todos ensayarán con ella para que, no solo pueda participar en la obra, sino que sea la protagonista.

Dos polos opuestos, más cerca que nunca

Torres más altas han caído y lo que parecía una quimera finalmente ha terminado sucediendo: Sarp por fin se ha acercado a Ömer. Ambos han firmado una tregua, pero nada es eterno y pronto se acabará rompiendo. El motivo tiene nombre de mujer: Süsen. El hijo de Ahmet y Şevval no puede soportar que su hermano y la chica de la que está enamorado vuelvan a estar juntos.

Un nuevo trato para ocultar un secreto

Por otro lado, Ayla y Şengül han conseguido normalizar su relación. Berk quiere celebrarlo con una cena en familia en su casa a la que invita a Aybike, a Oğulcan y a la madre de ambos. Como Elif está viviendo con ellos, la tía de los Eren quiere que esta también asista a la cena. Sin ellos saberlo, se produce el primer encuentro entre los dos hermanos que, desde el principio, parecen conectar.

Durante un momento de la velada, Şengül discute con Ayla hasta conseguir que contrate a Elif y la deje vivir en su casa. Aybike escucha el enfrentamiento entre las dos y se entera de que Berk es el hermano biológico de Elif.

A la mujer de Resul no le queda más remedio que claudicar ante la petición de Şengül, por lo que ofrece a Elif quedarse en su casa y estudiar en el colegio Ataman. Berk no comprende que su madre haya metido en su domicilio a una chica a la que acaban de conocer y nadie entiende nada de lo que está sucediendo salvo Aybike, quien comparte lo que ha descubierto con Asiye.

Un terrible descubrimiento que supondrá un antes y un después en la vida de Tolga

Akif y Nebahat celebran una fiesta en su casa en honor a Bahar. La hermana de Zehra y Emel cogen un ordenador buscando música para bailar y, sin darse cuenta, dan al play por error a un vídeo donde se ve a Süsen empujando a Leyla por las escaleras del club. Las niñas no se percatan y dejan el ordenador encendido mientras juegan. Cuando Tolga va a al cuarto a buscarlas para entregarles un regalo, se llevará una desagradable sorpresa al observar desde la puerta, y sin que las pequeñas se den cuenta, que lo que se está reproduciendo en la pantalla es el vídeo de la muerte de su hermana.

