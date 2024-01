¿Recuerdas a Özge Özpirinçci, protagonista del fenómeno 'Mujer'? Así es su vida actual volcada en su hija de dos años

Meterse bajo la piel de Bahar, una madre coraje que luchaba contra viento y marea por sacar adelante sola a sus dos hijos pequeños, convirtió a Özge Özpirinçci, protagonista de Mujer, serie que fue un auténtico fenómeno de masas, en una de las actrices turcas más populares de la pequeña pantalla a nivel mundial. Pero no ha sido la fama obtenida por su trabajo lo que ha revolucionado la vida de la intérprete, si no que todo cambiaba hace dos años para ella cuando se convertía en mamá.

El 30 de noviembre de 2021, Özge Özpirinçci y su pareja, el también actor Burak Yamantürk, cumplían un sueño y daban la bienvenida a su primera hija a la que dieron el nombre de Mercan. Desde su llegada al mundo, la pequeña se ha convertido en la prioridad de la intérprete de Amor a segunda vista, de 37 años, quien tiene claro que, en estos momentos, su papel como madre es el más importante.

Özge ha antepuesto a su hija antes que en su carrera profesional y, poco antes de convertirse en mamá, anunciaba que se tomaría un tiempo de descanso para disfrutar junto a su bebé. Ahora, la artista aprovecha cada instante que tiene libre entre rodaje y rodaje para exprimirlo al máximo con la pequeña.

Aunque en un principio era reacia a mostrar a la niña, llegando incluso a tener algún altercado con algunos periodistas para salvaguardar la intimidad de su hija, ahora, está disfrutando plenamente de la maternidad y así lo comparte a través de su perfil, donde estamos siendo testigos de cómo está creciendo la reina de la casa.

Juntas las hemos visto en la nieve, en la montaña, de paseo, vestidas a juego o practicando una afición que comparten madre e hija: su pasión por el motor. Para quien no lo sepa, Özge, tal y como desveló este verano en su muro, empezó a conducir vehículos de verdad cuando apenas tenía cinco años, eso sí, solo por carreteras en las que no circulaban otros automóviles. A diferencia de su mamá, la pequeña Mercan solo maneja coches de juguete de momento.

La benjamina de la familia cumplía 2 añitos hace unas semanas y su madre compartía un tierno mensaje con todos sus seguidores. "¡Feliz cumpleaños a mi hija! ¡Que este sea un año nuevo donde las cosas que adornan tus sueños se conviertan en realidad! ¡Te quiero mucho!", escribía junto a una entrañable imagen de ambas tomada durante las vacaciones de verano en Bodrum, también conocido como el Saint-Tropez turco.

Poco después, los orgullosos papás celebraban una gran fiesta por la nueva vuelta al sol de Mercan. La protagonista de İlk ve Son y su esposo no escatimaban en una celebración ambientada en el mundo de las sirenas. No falto detalle: diademas acorde con la temática, globos con forma de delfín, espacios de juegos para los pequeños invitados y, como no podía ser de otro modo, una espectacular tarta de dos pisos en fondant azul, simulando el color del mar, todo ello coronado con las colas de tres sirenas sumergiéndose, caballitos y estrellas de mar, corales de azúcar y otros motivos marinos.

Aunque Mercan es lo mejor que le ha pasado en la vida y el pilar al que se ha aferrado en los complicados momentos que ha atravesado recientemente Özge con la muerte de su padre tras una larga enfermedad, la intérprete de Sandık Kokusu tiene muy claro que no quiere ampliar la familia. Tanto es así que incluso tiene preparada la respuesta que le dará a la pequeña en el caso de que le pregunté que por qué es hija única.

La artista ha asegurado que un estudio realizado por expertos es la clave y lo que en un futuro le brindará la excusa que necesita. "Según una investigación, se reveló que la salud mental de los niños con pocos o ningún hermano es mejor que la de aquellos con muchos hermanos", ha contado divertida la intérprete en su última entrevista con los reporteros turcos. Con el sentido del humor que la caracteriza y entre risas, aseguraba además estar tranquila al tener una coartada ya que "cuando Mercan crezca y me pregunte 'por qué no tengo un hermano', mi respuesta estará lista: ¡qué bien!".