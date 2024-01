¡HOLA! estrena el documental 'Lucía Bellido, sin filtros', la historia de superación de la influencer barcelonesa de 20 años

"Me llamo Lucía Bellido y os voy a contar mi historia". Esta joven creadora de contenido barcelonesa empezó muy joven en el mundo de las redes sociales y a sus 20 años saborea las mieles del éxito en el "universo influencer". Con 10 millones de seguidores en Tik Tok y casi dos y medio en Instagram, lleva años luchando contra la factura que puede suponer la sobreexposición en el mundo virtual. No es fácil ser uno de los mayores referentes de las redes sociales de nuestro país. Ahora, Lucía ha tomado una decisión: tomar las riendas de su propia vida y dejar atrás los excesos del pasado y las personas "que no le hacían bien".

¡HOLA! Media estrena este miércoles 24 de enero el documental Lucía Bellido, sin filtros, disponible en Amazon Prime Video, la historia de superación de una influencer que va por libre y que está en contra de los clichés y estereotipos que suelen manejar el resto de compañeras de profesión. Una joven que ha vivido deprisa y que, en su camino al éxito, sigue luchando por encontrarse y aceptarse a sí misma.

A los 12 años ya la reconocían por la calle. "¿Quién es esa chica que te ha pedido una foto?" le pregunta su madre. Desde entonces se siente observada, algo que forma parte irremediablemente de su modus vivendi, y que se ha convertido en la esencia de su trabajo. Instagram está repleto de fotografías perfectas, de escenas cuidadas al detalle, de belleza, perfección, de imágenes retocadas… todo aquello de lo que huye "la Bellido". Lucía es una chica espontánea y natural, una joven que dice lo que piensa, una chica SIN FILTROS.

A través de este documental, disponible a partir del miércoles 24 de enero en Amazon Prime Video, descubriremos quién es realmente Lucía Bellido, la influencer que, al contrario que la mayoría, huye, según sus propias palabras, de la superficialidad y el postureo. La acompañaremos a diferentes eventos para ver cómo se desenvuelve o qué piensa del resto de influencers con las que -apenas- se relaciona: "No me gusta que me miren por encima del hombro".

Su día a día junto a su madre y el momento más duro de su vida

Lucía nos recibe en su casa de Mollet del Vallès, donde conocemos cómo es su día a día junto a la persona más importante de su vida, su madre. Además nos presenta a su nuevo novio, Hamza, al que conoció hace apenas unos meses y del que está locamente enamorada, a pesar de las críticas que reciben ambos, a diario, a través de las redes sociales. Este emotivo viaje a su pasado no lo hará sola: estará acompañada de su inseparable amigo Ceci "La cuchillos".

¿Qué piensan de ella sus amigos y familiares, cómo es la relación con su hermano Iván, qué significa para ella su tía abuela? Lucía recordará en este documental el momento más duro de su vida en el que llegó a tocar fondo y quién fue la persona que la animó a salir a flote. Como colofón final a esta historia, Lucía acudirá junto a su familia al concierto de su artista preferido, El Barrio. Lo que ella no sabe es que podrá cumplir uno de sus mayores sueños: ¡conocer en persona a su gran ídolo!

El documental Lucía Bellido, sin filtros está disponible a partir del 24 de enero en Amazon Prime Video. ¡No te lo pierdas!