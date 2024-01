La emoción y el entusiasmo de una rejuvenecida Ana Obregón al dar el pregón de las fiestas de su ciudad

Es el municipio madrileño donde reside desde hace más de cuatro décadas, de ahí que le hiciera especial ilusión la tarea que le habían encomendado por primera vez este año. Una exultante Ana Obregón era la encargada de leer el pregón de las fiestas de la Virgen de la Paz de Alcobendas, desde el balcón del Centro Cívico Distrito Centro, donde la intérprete no ocultaba en ningún instante la felicidad y la emoción que sentía en una jornada como esta.

Antes de que llegara el momento cumbre a las siete de la tarde, la presentadora era recibida este domingo de forma muy cariñosa por la alcaldesa de la localidad, Rocío García Alcántara. Tras saludarse con dos besos y posar para los reporteros gráficos, la protagonista indiscutible del día era agasajada con un bonito ramo de flores y, justo después, atendía a la nube de periodistas que allí se encontraban para recabar sus impresiones.

A continuación, la actriz ocupaba su sitio junto a la edil para pronunciar su esperado discurso delante de los ciudadanos allí congregados. Lo hacía con gran energía y entusiasmo, una prueba más de la etapa de plenitud por la que atraviesa desde que llegó a su vida la pequeña Anita. También durante su 'speech' en el que se daba un baño de masas, Ana no podía evitar mirar al cielo y contener las lágrimas como podía, recordando a su desaparecido y añorado hijo Aless.

"Aquí he vivido siempre, tanto yo como mi familia, así que tenemos un vínculo muy especial con esta ciudad. Por eso, significa mucho para mí haber sido elegida para dar el pregón", decía ella misma hace unas semanas durante la presentación de las fiestas patronales que se desarrollan del 19 de enero al 2 de febrero. Sobre su look, la conductora de las Campanadas apostaba hoy por un rojo intenso tanto en el vestido como en el abrigo, con el que se resguardaba bien del frío que hacía durante la tarde.

Esta cita tan señalada para Ana Obregón, donde también la veíamos reír y disfrutar cada segundo, le habrá servido para olvidarse en parte de la última polémica que le afecta sobre las cuentas de la Fundación de Aless Lequio. La presentadora de 68 años fue acusada de no haber donado aún el dinero que prometió a la organización por la venta del libro El chico de las musarañas, por lo que la entidad salió en su defensa con un contundente comunicado.

"Los derechos de autor han sido efectivamente donados a la fundación", aseguraron de forma tajante en el escrito. Con este asunto zanjado, Ana se veía igualmente obligada a aclarar qué había pasado con los ingresos obtenidos por las exclusivas que ha concedido. "Yo no me invento nada. Todo lo que he prometido, lo he hecho", declaró entonces el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3.

