La dramática situación de David Muro, de 'Escenas de matrimonio', que ha confesado estar en la ruina

David Muro se encuentra en una de las etapas más delicadas de su vida. En la década de los 2000 el actor se convirtió en uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla gracias a su participación en Escenas de matrimonio en Telecinco y también trabajó en muchos y exitosos proyectos. Sin embargo, en la actualidad se enfrenta a la falta de empleo y a serias dificultades financieras. Uno de sus últimos proyectos fue en la serie de Lydia Bosch, Mía es la venganza. La encargada de desvelar los duros momentos por los que está pasando el actor ha sido Ana Rosa Quintana en su programa TardeAR.

''Este hombre presentó las Campanadas en 2008, fue protagonista de una de las series más exitosas de toda una época y ahora está en la ruina'', ha comenzado diciendo la presentadora, antes de dar paso al vídeo de la entrevista que David Muro ha concedido al programa. “Sinceramente, tengo un currículum de mierda, ahora ha dejado de sonar el teléfono'', ha confesado el actor ante la expectación de los espectadores que estaban viendo el magacín.

Además de enfrentarse a serios problemas laborales, el actor se ve obligado a cuidar de su madre, quien tiene varios problemas de salud: “Tiene Alzheimer, cáncer y un montón de cosas más, y no tengo la menor ayuda. No tengo propiedad alguna, yo la tuve que vender para mantener a mi madre'', ha confirmado el actor, revelando también sus aprietos financieros: ''Los pocos ahorrillos y las pocas cosas, pues se me han ido o se me están yendo”, ha dicho.

Tras su testimonio, los colaboradores de TardeAR han expresado sus opiniones sobre esta situación, que cada vez más afecta a muchos actores. La periodista Leticia Requejo comentó: ''Lo triste en estos casos es que no te llamen y deje de sonar el teléfono para gente que ha estado en la cima''. Con más de 30 años de trayectoria profesional, David Muro alcanzó reconocimiento con su papel en Escenas de matrimonio. Aunque ha participado también en proyectos como El tiempo entre costuras, Los misterios de Laura y Cuéntame cómo pasó. Sin embargo, a día de hoy continúa sin recibir ninguna llamada de ningún productor ofreciéndole algún papel.

Una vida personal muy privada

Desde que inició su carrera frente a las cámaras y ganó reconocimiento, David Muro ha decidido preservar su vida personal fuera del alcance de los medios de comunicación. Se conocen pocos detalles, tanto es así que no se le ha vinculado con ninguna pareja. A pesar de esta discreción, en ocasiones ha compartido a través de sus redes sociales que una de sus mayores aspiraciones siempre ha sido construir una familia, una meta que hasta el momento aún no ha alcanzado. "Siempre me hubiera haber tenido una pareja para siempre, felices y algún hijo. No hubo suerte, es lo que hay. Lo que ha habido", confesaba en su perfil público. "He seguido viviendo intentando ser feliz y haciendo felices a los demás. No se acaba nada. Todo sigue".