Margarita de Dinamarca aparece por sorpresa en un concierto horas antes de abdicar

Cuando quedan menos de 40 horas para que Margarita de Dinamarca abdique, la Reina ha participado por sorpresa en un concierto homenaje a sus 52 años en el trono. En la recta final del espectáculo, celebrado en Kongens Nytorv (la plaza más grande de Copenhague), la monarca ha aparecido en la gran pantalla colocada tras el escenario para mandar un mensaje a todos los asistentes y a los daneses que seguían desde sus casas el espectáculo puesto en marcha por DR (canal público de radio) y la emisora de televisión TV 2.

"No sé cómo expresar mi agradecimiento por la fantástica celebración que me habéis brindado. Estoy casi sin palabras. Yo diría que me he quedado sin palabras. Pero gracias de todo corazón a todos los que han concebido esta velada y a todos los que la han realizado. Dios os salve a todos", ha dicho la reina Margarita con una enorme sonrisa que denotaba su emoción y felicidad. Esta última aparición de la monarca antes de firmar su abdicación y ceder el testigo al príncipe Federico se ha producido en el salón de su residencia, el Palacio de Christian IX (Amalienborg) y ha elegido un vestido granate y una chaqueta roja.

Cuando Margarita de Dinamarca ha aparecido en la pantalla los allí presentes han estallado en aplausos y vítores. Y es que para todos ha sido una auténtica sorpresa este mensaje, tal y como han confirmado los propios organizadores. La intervención de la monarca se ha producido inmediatamente después de la última actuación, la de la banda Scarlet Pleasure tocando What A Life, uno de sus temas más emblemáticos. Antes de este trío musical han pisado el escenario Safri Duo, Sanne Salomonsen, Søs Fenger, Mads Langer y Pil, entre otros artistas de renombre en el país nórdico.

El concierto ha incluido sketches de humor, espectáculos con bailares del Teatro Real y saludos procedentes de personalidades de Groenlandia y las Islas Feroe. Esta cita es solo uno de los tributos que han querido hacer a la Reina desde el mundo del espectáculo, al que está profundamente unida. Cabe recordar que participa activamente en diferentes formas artísticas de expresión que van desde la pintura, la acuarela, la ilustración de libros, el diseño, la escenografía teatral, diseño de vestuario para ballet y los boraddos. Ha hecho ilustraciones para la trilogía de El Señor de los Anillos de Tolkien y recientemente ha trabajado como escenógrafa y diseñadora de vestuario en la película de Netflix Ehrengard. El arte de la seducción, por la que ha recibido dos nominaciones en los premios de Roberts, considerados los Oscar del cine danés.

