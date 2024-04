Por qué no acude Marie de Dinamarca a la proclamación de Federico X

Marie de Dinamarca, esposa del príncipe Joaquín, no estará presente el día en que su cuñado el príncipe Federico se convierta en Rey tras la abdicación de su madre, al reina Margarita. La Princesa se quedará en Washington, donde reside, con sus hijos, Henrik y Atenea, que continuarán con su rutina, tal y como ha confirmado Lene Balleby, portavoz de la casa real danesa. La decisión de la aún Princesa tiene mucho análisis si atendemos al historial de desencuentros entre los dos hermanos, pero los medios daneses apuntan a una razón de índole mucho más protocolaria.

Según el diario Billedbladet, la abdicación y posterior proclamación constituyen una ceremonia formal y no familiar. Por lo tanto, el príncipe Joaquín asistiría porque desempeña un papel consititucional en el Estado, mientras que su esposa hubiese acudido si se tratase de un acto meramente familiar.

No obstante, Joaquín de Dinamarca no desarrollará ninguna función oficial el próximo 14 de enero, ya que la portavoz de la casa real ha confirmado que va en calidad de hermano del futuro rey e hijo de la Reina. Si bien es cierto que no hay previsto ningún evento de caracter más familiar y que todo apunta a que la austeridad e institucionalidad será la tónica de la jornada, no deja de ser un día histórico y de vital trascendencia para la monarquía.

Dinamarca vivirá el domingo una proclamación, no una coronación, ya que así lo establece la Constitución, igual que ocurre en España y la mayoría de las monarquías parlamentarias, salvo la británica. Tradicionalmente este acto nunca ha sido muy pomposo ni asisten demasiados invitados, tampoco suelen verse mienbros de casas reales extranjeras. Aún así, el hecho de que el hijo menor de la reina Margarita asista sin su esposa hace inevitable pensar en que el distanciamiento de Joaquín y Marie de Dinamarca y sus hijos de la familia real no tiene vuelta atrás.

La relación entre los dos hijos de la monarca hace tiempo que no es demasiado fluida, tampoco por tanto, la de sus esposas, pero el punto de inflexión se produjo hace exactamente dos años. Fue entonces cuando la jefa de Estado decidió retirar el título de príncipes a los hijos de Joaquín y Marie en línea con la atomización de la monarquía que se está llevando a cabo en la mayor parte de las casas reales europeas. La noticia, sin embargo, cayó como un jarro de agua fría en París, donde entonces vivía la familia.

Poco a poco, las tensiones se fueron relajando e incluso escenificaron su unión tanto en el 18º cumpleaños de Christian de Dinamarca, a punto de convertirse en heredero, como esta Navidad que la pasaron todos juntos sin saber que iba a concluir con el histórico anuncio de la Reina. Los príncipes Joaquín y Marie, que el pasado año se mudaron a Estados Unidos, han querido demostrar que, a pesar de todo, siguen apoyando el reinado de Margarita. Tal vez es el mismo mensaje que ahora quiere transmitir su hermano al rey Federico, aunque la ausencia de Marie parece también confirmar que este apoyo se limita solo a lo institucional.

