El disgusto de Taylor Swift en los Globos de Oro tras la broma sobre su novio

La noche de Taylor Swift en los Globos de Oro seguramente no terminó como la artista habría esperado. La intérprete estaba nominada con el documental que grabó durante su gira The Eras Tour en la categoría de logro cinematográfico y de taquilla, aunque nada pudo hacer contra el fenómeno Barbie. No se llevó el premio, pero fue igualmente protagonista en la ceremonia sobre todo por la expresividad de su rostro, que refleja sus emociones de una manera clara y directa. Así ocurrió en su conversación con Selena Gomez, un vídeo que se hizo viral y en el que se la ve boquiabierta tras un comentario de su amiga (parece que le dice que Kylie Jenner no la dejó hacerse una foto con su novio, Timothée Chalamet), y tras escuchar las bromas del presentador Jo Koy. En este caso estas últimas no le hicieron mucha gracia a juzgar por su expresión seria.

Desfile de estrellas en la alfombra roja de los Globos de Oro 2024

¡Vota por tu favorito! ¿Cuál ha sido el mejor look de los Globos de Oro en 2024?

La artista, de 34 años, mantiene una relación con el jugador de fútbol americano Travis Kelce y no se pierde ni uno de los partidos que disputa el deportista. Precisamente la cantidad de imágenes de la intérprete en las gradas de los estadios de Estados Unidos fueron objeto de uno de los gags de la velada. Jo Koy, tras un receso, dio la bienvenida a los espectadores con un símil deportivo asegurando que volvían tras un doble partido (se refería seguramente a los premios entregados antes de la pausa). "La gran diferencia entre los Globos de Oro y la NFL (liga de fútbol)" continuó “es que en los Globos de Oro hay menos cámaras apuntando a Taylor Swift” dijo Koy.

En una de las mesas del Beverly Hilton en Los Ángeles, Taylor disfrutaba de la noche y de una copa de champán cuando escuchó la pulla de Koy. Con el gesto serio, casi gélido, dejó su copa y mantuvo el rostro serio, algo que pudieron apreciar todos los que veían la gala. Los seguidores de la intérprete notaron ese disgusto y también la repentina desaparición de Taylor antes de que terminara la fiesta. Después de que se entregara la categoría en la que ella era aspirante, se volvió a enfocar el lugar en el que se había sentado Taylor solo para ver que ya no estaba allí. Muchos se preguntaron entonces si se habría marchado antes de tiempo incómoda por lo sucedido o enfadada por haber perdido el galardón. Incluso se especuló con que estuviera en otro lugar del recinto.

En el universo virtual se multiplicaron los mensajes de apoyo a la cantante después de lo ocurrido con Koy, a quien se reprochó haberla hecho blanco de las bromas. Ya durante la fiesta se había señalado a Koy por algunos de sus chistes, especialmente los referentes a la película Barbie, por los que fue incluso abucheado por el público. Taylor y Kelce, de 34 años, confirmaron su amor el pasado mes de septiembre y desde entonces ha sido difícil no encontrar a Swift en las gradas de sus partidos. La pareja está decidida a pasar todo el tiempo posible junta por lo que él también ha acudido a algunos de los conciertos de Taylor cuando ha tenido ocasión. Tras su breve relación con Matty Healy, vocalista de la banda The 1975, la cantante ha vuelto a encontrar el amor al lado de Travis, que se ha convertido en el chico de moda, una popularidad que sigue creciendo a pasos agigantados.