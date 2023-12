Taylor Swift, una más en la familia de Travis Kelce, no se pierde el partido navideño de su chico La cantante no paró de animar desde las gradas, acompañada de su madre y del padre del jugador de fútbol americano

Desde que confirmaron su amor el pasado mes de septiembre, Taylor Swift (33 años) y Travis Kelce (34) no han vuelto a separarse. La artista y el jugador profesional de fútbol americano no llevan mucho juntos, sin embargo, están avanzando con paso firme en su relación. Durante estas últimas semanas les hemos visto presumir de amor en varias ocasiones y, ahora la cantante ha vuelto al Arrowhead Stadium en Kansas City para presenciar el partido navideño de los Kansas City Chiefs, equipo de su novio Travis Kelce, enfrentándose a los Raiders. Acompañada por Papá Noel y su madre, Andrea Swift, la ganadora de 12 premios Grammy no paró de animar a su chico desde las gradas.

Viendo las imágenes se puede comprobar la buena relación que la artista tiene con la familia del jugador ya que además de la madre de ella, en el palco también se econtraba el padre de Travis Kelce, Ed, y otros amigos cercanos de la familia del jugador de los Chiefs; que muy divertidos, no dejaron de jalear al equipo. A pesar de todos los ánimos, el grupo dirigido por Andy Reid perdió 20-14 ante los Raiders, cuando quedan solo dos semanas para el cierre de la temporada regular.

Mensajes en las gradas

Taylor Swift demostró una vez más su apoyo incondicional a Travis Kelce y a los Kansas City Chiefs, y su presencia en los estadios no pasa desaperciboda a los fans de Swift que están totalmente enloquecidos con este nuevo amor. Tras su breve relación con Matty Healy, vocalista de la banda The 1975, la cantante ha vuelto a encontrar el amor al lado de Travis, que se ha convertido en el chico de moda y su popularidad sigue creciendo a pasos agigantados.

Una relación que se consolida

La vida de Travis ha cambiado de un día para otro y ahora los flashes le persiguen, por eso, recientemente el jugador de los Kansas City Chiefs ha tomado una decisión para mantener su privacidad. Según ha publicado el portal TMZ, el deportista se ha comprado una casa de 5,6 millones de euros en Kansas City. Se trata de una lujosa mansión que tiene una enorme piscina y un campo de minigolf, además de una cascada.

El jugador de la NFL consideraba que su anterior casa estaba demasiado abierta al público y a la presencia de los periodistas, cámaras, curiosos... Por eso, y tras ver todo el revuelo que está provocando su relación con Taylor Swift, ha decidido adquirir esta casa que se encuentra en una comunidad cerrada, permitiendo a la pareja que puedan disfrutar de su amor ajenos a los focos y con mayor tranquilidad.