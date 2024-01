Las duras palabras de Julián Contreras sobre su hermano Francisco Rivera

La entrevista que concedió Francisco Rivera en el programa De viernes a mediados del pasado diciembre ha provocado una contundente respuesta de su hermano Julián Contreras. En unas durísimas declaraciones el hijo de Carmina Ordóñez se refiere a algunas de las palabras del diestro, que habló acerca de la relación que mantiene con sus hermanos y sobre las adiciones de su madre, que tristemente acabaron con su vida el 23 de julio de 2004. Contreras, de 37 años, asegura que Francisco no apoyó a su madre en las complicadas situaciones personales que afrontó en su vida y que fue él quien la ayudó.

Francisco Rivera cuenta cuál es la verdadera relación que mantiene con cada uno de sus hermanos

"Francisco se ha revelado como un tipo soberbio que carece por completo de autocrítica", asegura Julián en declaraciones a la revista Lecturas. "No tiene relación con ninguno de sus tres hermanos pero fíjate qué curioso que él no asume ninguna responsabilidad. Se me ha presentado como un tipo muy clasista y esclavo de un machismo totalmente anacrónico. Es una persona muy cobarde" apunta. Responde a algunas de las cuestiones que abordó su hermano en televisión acerca de su madre, asegurando que fue él quien pagó el ingreso de Carmina en un centro de rehabilitación después de que su hermano Francisco se negara a hacerlo.

Se refiere además Julián a otra de las situaciones complicadas que afronto su madre, explicando que ni Francisco ni Cayetano la apoyaron de manera pública cuando habló de los malos tratos que sufría. En su entrevista en el programa de Telecinco, que se emitió el pasado 15 de diciembre, Francisco hizo referencia a la relación que mantiene actualmente con su hermano Julián Contreras. "Aquí solo hay una verdad. Siempre le he ayudado en lo que pude. Hasta que un día le dije que no podía y desapareció".

No existe relación entre los hermanos

Desde ese momento, asegura que su hermano pequeño optó por cargar contra él en un programa de televisión: "Me despellejó. Yo le escribí y le dije que aquello que iba a contar era mentira. Me dio pena porque teníamos una relación bastante buena, pero llega un momento en el que todos tenemos que currar. Para ser jefe de tu empresa hay que trabajar muchísimo", reconoció el diestro durante su entrevista. Lamentó en esta intervención lo que sufrió su madre a causa de las adiciones. "Mi madre cogió un camino malo. La droga es una enfermedad terrible. En la casa que entre, la destroza. Primero tienes que aceptar que eres drogadicto y es muy difícil salir. Y ella no pudo".

Tras escucharle, Julián Contreras ya manifestó su enfado en Espejo Público. "Me parece increíble leer y escuchar ciertas cosas que está diciendo. ¿Se conciencia ahora de lo que le ocurrió a nuestra madre? A buenas horas", señaló. "Yo he pasado un calvario social por posicionarme y alzar la voz. Llega tarde y mal, para solo traer un discurso sin la más mínima autocrítica ni arrepentimiento alguno... vergonzoso", dijo, dejando claro así que que no aprueba las palabras de Francisco. Una postura que ha vuelto a reiterar.