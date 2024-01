Julián Contreras recuerda emocionado cómo fue la última conversación con su madre y responde tajante a su hermano Francisco Rivera

A pesar de haber estado un tiempo alejado del foco mediático, Julián Contreras ha querido sentarse en un plató de televisión para responder a lo que su hermano Francisco Rivera dijo hace unas semanas. "Vengo por alusiones. Yo no he emprendido este movimiento", ha confesado en De viernes. Una entrevista impactante en la que ha recordado cómo fueron las últimas palabras que compartió con su progenitora.

Julián Contreras, indignado con Francisco Rivera: '¿Se conciencia ahora de lo que le ocurrió a nuestra madre?'

"La última conversación que tuve con ella fue una discusión y veinte años después es lo que me ha quedado. Cuando ella sale de la clínica, que estuvo más de un mes, ella me dijo haré lo que me pidas, pero no me dejes aquí... esas frases son muy duras, le dije mamá esto es por tu bien, será positivo, y lloraba desconsolada... ella después yo le hacía las analíticas en casa para ver que estaba haciendo las cosas debidamente. Yo hablaba con los médicos... se fue un fin de semana al Rocío y volvió en unas condiciones desaconsejables... y decidí se acabó, tuvimos una discusión terrible en casa, di un puñetazo a la puerta y la agujeree fruto de la frustración más absoluta. Yo me fui porque amaba a mi madre con locura", ha comenzado diciendo Julián Contreras ante la expectación de los colaboradores.

Además, también ha relatado que con tan solo 14 años, ya era consciente del maltrato que estaba sufriendo su madre. En esta época, el hijo de Carmen Ordóñez tuvo que hacer frente a un episodio escalofriante: “Entré en la habitación de mi madre y me tiré encima de él. Tuvimos un forcejeo. Mi madre lloraba desconsolada. Él me dice: 'Tienes que entender lo que estoy haciendo'", ha continuado relatando. "Le dije que se fuera de la casa porque sino al día siguiente uno de los dos no iba a estar en condiciones. Pasé una noche con mi madre muy dura. Fue la primera vez que escuché el relato de una mujer maltratada que es terrorífico. Me decía: 'Tienes que entender que la persona que amas te está pegando y eso te genera culpabilidad, angustia y rechazo. Quieres quitarte eso de encima, pero es la persona que amas'. Hay un momento de esa noche que me dice: '¿Tú crees que me lo merezco como dice él?' Le dije: 'No, mamá. No te mereces nada de esto'", ha terminado contando.

Francisco Rivera cuenta cuál es la verdadera relación que mantiene con cada uno de sus hermanos

Julián Contreras desmiente a su hermano Francisco Rivera

Finalmente, Julián ha desmentido lo que Francisco Rivera contó en ese mismo programa hace unas semanas. “Es indignante tener que escuchar esto; la versión de que se enteró (Francisco Rivera) de los malos tratos al ver las fotos publicadas en los medios. Se enteró por mí. Yo le conté aquello mucho antes”, ha respondido tajante a las palabras que dijo su hermano mayor. Indignado por todo lo que desveló el diestro durante su entrevista, el hijo de Carmen Ordóñez ha querido contar con todos los detalles el momento exacto cuando llamó a su hermano para explicarle lo que estaba pasando: “Para mí fue muy traumático tener que contarle a mi hermano que mi madre estaba siendo maltratada”, ha confirmado. “Francisco, están pegando a mamá y no una, sino varias veces. Lo que hizo fue llamarla y se lo negó, pero bienvenido al mundo de los malos tratos, todas lo niegan”, confesaba Julián sobre este suceso tan complicado para él.