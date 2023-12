La sincera confesión de Valeria Ros sobre su complicada maternidad

La maternidad fue una auténtica sorpresa para Valeria Ros, colaboradora de Zapeando. Se enteró de su embarazo en plena pandemia, concretamente, el segundo día de confinamiento, y según ha contado ahora en Que si quiero o que si tengo, el podcast de Natalia Ferviú, a los seis meses de gestación tomó la decisión más difícil de su vida: romper con su pareja, el odontólogo italiano Antonio Muscogiuri. "Yo lo que viví mal realmente fue el embarazo porque de repente me di cuenta de que mi pareja no estaba ahí. Yo no dejé de trabajar y en plena pandemia me iba para Barcelona... vi que no iba a poder estar conmigo y ahí es cuando el conflicto llega porque tu mente está en que vas a dar a luz a un bebé junto a tu pareja y de repente, a los seis meses de embarazo, te das cuenta de que no va a ser así y tomas la decisión de que no va a ser así. Hay gente a la que le habría dado igual que estuviera a su manera, hubiera seguido para adelante, pero yo no, yo tenía claro que de esa manera no iba a estar", ha comenzado diciendo.

- Valeria Ros se confiesa sobre su vida como madre soltera

Tras poner fin a su relación, Valería se fue a vivir con su madre, "con la que he tenido una relación nefasta toda mi vida", ha señalado. "Ese momento fue muy duro. Embarazada, pandemia y viviendo con mi madre. No os lo recomiendo", ha expresado entre risas.

Ya más seria, la cómica vasca ha recordado la situación tan agobiante que atravesó durante las primeras semanas de vida de su hija Federica, que vino al mundo el 16 de noviembre de 2020. "Cuando ya doy a luz sola, en ese momento, es cuando lo paso realmente mal porque te ves sola, afrontando algo nuevo y a la mínima te dicen: 'Muerte súbita'. Y piensas: 'Se muere'", ha confesado. "Yo recuerdo el principio, el primer mes de mi hija, que además tenía reflujo y no sabían lo que era, los tres primeros días en el centro de neonatos que no podía dormir con ella... irme a casa sola, o sea, dar a luz e irte a tu casa sola... pensé en no querer vivir, os lo juro, estaba constantemente pensando que mi hija se iba a morir", ha añadido.

Este miedo lo calmó tomando la siguiente decisión: "Gracias a tener dinero por trabajar en la tele, me dejé un pastizal y decidí que solo iba a haber en mi casa enfermeras y decidí volver al trabajo porque necesitaba volver a ser yo, porque me estaba volviendo loca".

Desde que se convirtió en madre, Valeria no ha parado de cosechar éxitos y conducirá las preúvas de Neox junto al estilista Josie, un reto apasionante para ella. Al 2024 solo le pide lucidez mental. "Sentir tranquilidad para poder gestionar las cosas, no machacarme tanto y reconocer que puedo con todo es fundamental para mí", ha declarado en Neox.