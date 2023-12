Hugh Grant sorprende sirviendo una cena de Navidad a 500 ancianos de una pequeña localidad de Londres

Tachado en muchas ocasiones de grosero, maleducado y mujeriego, Hugh Grant ha dado una lección de humildad a todos aquellos que le han criticado y ha demostrado que a pesar de ser una estrella aún continúa teniendo los pies en la tierra. El actor británico, de 63 años, se pasó el día de Navidad sirviendo el almuerzo a más de 500 ancianos de la localidad londinense de Hammersmith y Fulham, que de otra manera habrían pasado esta fecha solos.

- Hugh Grant se confiesa arrepentido de la decisión más importante de su vida

- La madre de Matthew McConaughey, de 88 años, y el padre Hugh Grant, de 91, ¡van a tener una cita!

Enfundado en su ya tradicional traje negro combinado con camisa blanca, el inolvidable actor de Cuatro boda y un funeral, filme que le catapultó directo a la fama, ejerció de camarero para estos abuelitos que se mostraron especialmente sorprendidos cuando reconocieron al actor.

De esta manera se pudo ver al intérprete sirviendo platos de una mesa a otra, socializando con los ancianos, estrechando manos y realizando un sin fin de fotografías, tanto con sus singulares comensales como con los voluntarios, quienes se mostraron muy agradecidos con la presencia del actor. "Hugh nos ayudó a servir el almuerzo a 500 personas mayores que, de otro modo, lo habrían celebrado solos. Este fue el verdadero Love Actually" declaraba uno de los encargados de llevar a cabo esta bonita iniciativa.

Además de la aparición de Grant y la cena navideña compuesta por dos platos, los asistentes disfrutaron de música en vivo y recibieron sus particulares regalos de Papá Noel. Cabe destacar, que la presencia del protagonista de Notting Hill fue totalmente desinteresada y que en ningún momento promocionó de manera pública su participación en el almuerzo solidario.

Recientemente, el actor declaraba que con el paso de los años se había vuelto más familiar solidario y que sus prioridades habían ido cambiando paulatinamente. "Me volví un poco menos malo después de tener hijos, casarme y ser más feliz. Me hice demasiado viejo y gordo y feo para hacer comedias románticas, obviamente, así que me puse con cosas más interesantes", declaraba Hugh Grant durante su participación en el programa de entrevistas de Drew Barrymore.

- Hugh Grant devela el motivo por el que odiaba su mítico baile en ‘Love Actually’

Casado con la productora sueca Anna Elisabet Ebersteinand, madre de tres de sus cinco hijos, el actor ha estado recientemente promocionando la película Wonka, en la que se narran los orígenes del chocolatero más famoso del cine y en donde Grant interpreta el personaje de Oompa Loompa, un papel con el que el actor británico se ha mostrado bastante insatisfecho. "No sabía si actuar con mi cuerpo o no y nunca recibí una respuesta satisfactoria. Francamente, lo que hice fue terrible y todo ha sido reemplazado por un animador. Los bailes deberían haber sido divertidos, pero eso también lo hizo el animador" declaraba desilusionado el intérprete.