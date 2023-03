El incómodo momento de Hugh Grant y la modelo Ashley Graham que se ha hecho viral

Hugh Grant se ha convertido, sin duda alguna, en uno de los grandes protagonistas de la alfombra dorada de los Oscar. El actor británico, de 62 años, causó furor a su llegada al Teatro Dolby de Los Ángeles y fue aclamado por sus fans, que no dejaron de gritar su nombre, pedirle fotos... Él se mostró de lo más amable e incluso se acercó a ellos para hacerse varios selfies en los que posó así de sonriente. Sin embargo, hay otro momento que vivió en la alfombra que no fue tan agradable para él.

El protagonista de éxitos como Notting Hill o El diario de Bridget Jones fue uno de los entrevistados por la modelo Ashley Graham, que fue elegida por la cadena ABC para presentar el programa previo a los Oscar. Pues bien, cuando llegó su turno, el actor protagonizó un momento muy incómodo que ha provocado todo tipo de reacciones.

Para romper el hielo, la top estadounidense le preguntó que quién quería que ganara esa noche y Grant se limitó a decir: "Nadie en particular". Ashley lo volvió a intentar con una pregunta más distendida como: "¿Qué llevas esta noche?" y parece que fue una pregunta que tampoco le gustó demasiado, ya que respondió: "Mi traje". "¿Tu traje?", dijo ella sorprendida, "¿Quién te lo ha hecho? No lo habrás hecho tú". "No lo recuerdo... mi sastre", contestó Grant.

Antes de terminar, Ashley le comentó que cómo había sido la experiencia de rodar la película Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion: "Me encantó la película, me pareció increíble. ¿Fue divertido grabar un proyecto así?". El actor se quedó muy sorprendido y le dijo: "Bueno, casi no salgo. Creo que aparezco tres segundos". "Sí, pero aún así apareces y seguro que lo pasaste bien, ¿no?". "Casi", dijo esbozando una leve sonrisa pero inmediatamente después un gesto muy serio.

Ashley, que en ningún momento perdió la sonrisa, decidió terminar así la entrevista, dando paso a sus compañeros. "Muchas gracias, ha sido genial hablar contigo", dijo mientras Hugh Grant miraba hacia los lados, dando a entender que quería irse. La entrevista se ha hecho viral no solo por las breves respuestas del actor sino también por los gestos y miradas que tuvo hacia la modelo estadounidense. Saltó a la vista que fue un momento muy poco agradable para los dos y, por eso, ha causado tanto revuelo en las redes sociales.

El actor, que acudió acompañado de su mujer Anna Elisabet Eberstein, ha recibido bastantes críticas por su actitud, mientras que todos los fans de la modelo han salido a defenderla, asegurando que reaccionó muy bien y que se mostró en todo momento muy educada y correcta. "¿Por qué fue tan grosero?", "Ashley Graham merece un Oscar por aguantar a Hugh Grant", "Enhorabuena Ashley, hiciste un gran trabajo", "Hugh Grant dando la entrevista más incómoda de la historia" o "Supiste manejar el momento", han comentado algunos usuarios. Otros, sin embargo, creen que la supermodelo podría haberse preparado otro tipo de preguntas, siendo consciente del personaje al que se enfrentaba.

Otro 'momentazo'

Hugh Grant volvió a convertirse en el centro de todas las miradas durante la gala. El actor se subió al Teatro Dolby de Los Ángeles para reencontrarse con Andie MacDowell 29 años después de trabajar juntos en la película Cuatro bodas y un funeral. Todo el público les aplaudió y fue un gran momentazo para los fans. "Sigues estando deslumbrante", es el piropo que le dijo a la que fuera su compañera de reparto.

