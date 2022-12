El reencuentro de los protagonistas de ‘Love Actually’: ¿Qué ha sido de ellos 20 años después?

Todos recordaran aquella comedia romántica en la que el apuesto primer ministro Hugh Grant se enamora de su secretaria o de Emma Thompson, una mujer felizmente casada que empieza a sospechar que su marido, Alan Rickman, le es infiel. Algo que también le sucede en el filme a Colin Firth, que descubre que su novia le ha engañado con su propio hermano. Dos décadas después del rodaje de Love Actually nos preguntamos qué fue del reparto coral de una de las películas de amor más vistas y un clásico de la Navidad en muchos hogares.

VER GALERÍA

Con motivo de su 20 aniversario el canal de televisión estadounidense ABC ha logrado reunir a algunos de los protagonistas en un especial que se emitió la noche del 29 de noviembre. Hugh Grant, Emma Thompson, Laura Linney, Bill Nighy, Olivia Olson y Thomas Brodie-Sangster participaron en este reencuentro junto con el guionista y director de la película, Richard Curtis. El especial se llamó Las risas y los secretos de Love Actually: 20 años después y en él no solo se habló de la cinta, sino también lo que pasó detrás de las cámaras y el buen ambiente que sigue reinando entre los actores.

-¿Recuerdas a la niña de 'Love Actually'? Así es a sus 29 años la actriz que la interpretó

VER GALERÍA

Hugh Grant, a sus 62 años, confiesa que le encanta esta película, pero admite que hubo una secuencia que no le gustó nada rodar y esa fue la escena del baile en el que se movía al ritmo de la canción Jump de The Pointer Sisters por los pasillos de Downing Street. El director Richard Curtis señaló que esa secuencia fue polémica desde el principio. "No paraba de decir que no. Es como si esperase a que el día del rodaje me pusiese enfermo y dijese: 'Qué pena, vamos a tener que perder la escena del baile'", asegura el cineasta. Según Curtis, Grant estuvo enfadado todo el día, muy gruñón, poniendo pegas a la realización de una escena que se acabó siendo mítica. "No me gustaba la idea de hacer ese baile, y menos tener que ensayarlo a solas. Era como una especie de guillotina, porque me obligaron a hacerla", admite el actor, que ya había participado en grandes éxitos como Cuatro bodas y un funeral, Bridget Jones o Nothing Hill. "De verdad, estoy completamente fuera de ritmo, sobre todo al principio, cuando comienzo a mover el culo", diceel actor. "A día de hoy todavía hay gente que dice, y estoy de acuerdo con ellos, que es la escena más humillante que jamás se ha grabado en el celuloide. Aunque haya personas a las que les guste", apunta uno de los actores británicos más reconocidos a nivel mundial y ha ganado un Globo de Oro, un Bafta y la Copa Volpi gracias a sus películas.

VER GALERÍA

Emma Thompson, de 63 años, revela que se sintió inmediatamente atraída por el guión y la energía de Curtis en el set cuando filmaron en 2002. La actriz británica, ganadora de dos Oscar por su papel en Sentido y sensibilidad y Regreso a Howards End, después de esta cinta participó en películas de tanto renombre como Harry Potter, La niñera mágica o Briget Jones's Baby, donde volvió a coincidir con otra estrella de Love Actually, Colin Firth, y ha roto tabúes con su última película, 'Buena suerte, Leo Grande'

VER GALERÍA

La actriz neoyorquina Laura Linney asegura que no todo en Love Actually es amor positivo. "También son las repercusiones del amor, la responsabilidad y la angustia del amor". La actriz, de 58 años, interpreta el papel de Sarah, una mujer que visita con frecuencia en un hospital psiquiátrico a su hermano que está luchando contra una enfermedad mental, y cuando la vida parece sonreírle y va a vivir un momento de lo más romántico con su compañero de trabajo Karl, papel interpretado por Rodrigo Santoro, suena el teléfono y es su hermano llorando.

Curtis contó en este encuentro el contenido emocional que tenía este papel para él. En la vida real el director tenía una hermana hospitalizada por una enfermedad mental y cómo la actuación de Laura Linney llegó a conmoverle. "Así que pensó 'Quiero decir mucho sobre lo que siente Laura. Tengo 6 minutos para hacerlo. ¿Cómo haces eso?' Y de repente te das cuenta de que Laura puede hacerlo en 30 segundos", dijo sobre esta actriz, que ha estado nominada a los Oscar por Puedes contar conmigo o La familia Savages y cuyas sus interpretaciones en televisión en las series Ozark e Historias de San Francisco le han valido el aplauso el público.

VER GALERÍA

Thomas Brodie-Sangster tenía 12 años cuando fue elegido para el papel de Sam, el chico que se enamora de su compañera de clase Joanna, interpretada por Olivia Olson. El actor vio recientemente esta película y recordó entrañables momentos con el elenco y todo el equipo. "Liam [Neeson] me trataba como a su hijo. Fue absolutamente encantador conmigo [y] simplemente creó este ambiente en el que me sentía muy cómodo", confesó Brodie-Sangster, que a continuación ha participado en éxitos como Gambito de Dama o Juego de tronos,

El elenco también incluye a otros pesos pesados ​​del cine que no pudiero estar presentes en esta reunión como Colin Firth, Bill Nighy y Alan Rickman, que falleció en 2016. De cualquier modo, no era la primera vez que los actores de Love Actually se reunían. Ya en 2017 se filmó una breve secuela de la película para la BBC con fines solidarios para el Red Nose Day.