El gran cambio de los hijos de Mariah Carey: dos adolescentes con un look muy moderno

Aunque Mariah Carey no atraviesa sus Navidades más felices, sobre todo si se confirma su ruptura con el el bailarín Bryan Tanaka tras siete años juntos, hay regalos que siempre hacen sonreir. Tener la oportunidad de visitar la Casa Blanca, decorada con los motivos propios de estas fechas, es sin duda uno de ellos. La bautizada como reina de la Navidad, cuyo título este año le es un tanto disputado por Brenda Lee y su Rockin’ Around the Christmas tree, ha sido recibida por el presidente de Estados Unidos Joe Biden, que le ha hecho un tour privado por algunas de las estancias míticas de esta residencia. Se ha fotografiado así la artista con algunos de los árboles que han colocado en la residencia de Washington e incluso ha dejado un deseo en uno de ellos.

La Navidad no suena solo a Mariah Carey: las otras canciones navideñas que también arrasan

No te pierdas a las niñas de Kim Kardashian cantando y bailando en el concierto de Mariah Carey, ¡y su hija!

La cantante, de 54 años, no hizo este tour sola sino que se llevó a sus hijos Monroe y Moroccan, de doce años, que aparecieron muy cambiados. No son muchas las ocasiones en las que los mellizos de la artista aparece de manera pública (apenas un par de veces su hija Monroe la ha acompañado en el escenario) así que siempre que se les fotografía se aprecia cuánto han crecido. Los dos llevaban un look muy moderno, pues Moroccan combinó unas zapatillas deportivas con chaqueta de traje, mientras que Monroe llevaba una chaqueta de cuero. “Estuvimos viendo la decoración y repartiendo algo de alegría” escribió Mariah después de comentar que había tenido la oportunidad de inaugurar las fiestas con Biden.

Hace solo unos días Mariah aparecía en uno de los shows de la gira, cita en la que estuvo acompañada por su hija Monroe. La adolescente, que es fruto de la relación que tuvo la artista con el bailarín Nick Cannon, ha demostrado que el talento sí se lleva en los genes y que parece que su intención es seguir los pasos artísticos de sus padres. En este concierto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, Monroe volvió a coger el micrófono para protagonizar un momentazo frente a espectadores de lujo como las hermanas Kardashian, que fueron con sus hijos. La artista ha puesto ya el broche de oro a su gira de conciertos en Nueva York, un tour navideño que comenzó a mediados de noviembre y en el que no ha faltado por supuesto All I want for Christmas is you.

Tiene así la agenda despejada para disfrutar de unos días de descanso con los niños en Aspen, destino al que suele viajar en estas fechas. No parece que este año la vaya a acompañar Bryan Tanaka, de 40 años, con quien sale desde 2016 y de quien se habría separado, a juzgar por las especulaciones de los últimos días. El hecho de que el bailarín no la haya acompañado en su gira durante estas últimas semanas ha sido una especie de confirmación silenciosa de cómo están las cosas entre ellos, según apuntan medios como People y E! News.