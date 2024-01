Mariah Carey y Kim Kardashian salen a cenar junto a sus hijas, ¿de dónde viene esta amistad?

De un tiempo a esta parte, Mariah Carey y Kim Kardashian se han hecho inseparables y no solo ellas, sino también sus hijas mayores North West y Monroe Cannon, quienes parecen haberse convertido en uña y carne. Después de que este pasado diciembre la influencer y su familia acudieran a ver cantar a la reina de la Navidad en concierto, la fundadora de SKIMS, de 43 años, y la intérprete de All I Want for Christmas Is You, de 54, han vuelto a reunirse esta vez en Malibú, donde ambas han compartido, acompañadas por sus hijas, una cena en el restaurante Nobu, uno de los locales más exclusivos de la ciudad.

Kim, conocida por su particular sentido de la moda, eligió para esta velada tan especial un llamativo abrigo Adidas amarillo de gran tamaño que combinó con pantalones de chándal negros de pierna ancha y unas botas de punta. Mariah, por su parte, prefirió pasar más desapercibida oculta tras unas elegantes gafas de sol y envuelta en un largo abrigo negro.

Tras disfrutar de la cena y antes de tomar caminos separados, las dos amigas fueron vistas charlando a las puertas del restaurante, momento en el que se pudo observar que a sus dos hijas mayores, North y Monroe, se había sumado otra de sus amiguitas, Gracie Elliot, hermana de Selena Gómez, y quien curiosamente iba vestida de igual manera que la hija de Kim.

No está muy claro de dónde procede la amistad de estas dos estrellas, pero toda parece indicar que se conocieron por primera vez a principios de 2014 cuando ambas coincidieron en el mismo episodio de The Tonight Show, el programa de entrevistas de Jimmy Fallon. La estrella de Keeping Up With The Kardashians y la cantante no solo compartieron escenario sino que también se las vio charlando amigablemente sobre sus hijos en el backstage, surgiendo así una bonita relación que se ha ido haciendo más sólida con el paso de los años.

De hecho, el pasado mes de febrero la socialité y la artista se convertían en virales tras protagonizar junto a sus hijas preadolescentes un video en TikTok cantando con un cepillo de pelo el popular tema de Mariah Carey It´s A Wrap. El lugar elegido para este divertido “videoclip” fue a casa de Kim, lo que ponía aun más de manifiesto el nivel de amistad y de confianza que existe entre ambas.

Cabe recordar que antes de que Mariah Carey estuviera casada con Nick Canon, padre de sus dos hijos, entre 2008 y 2016, Kim mantuvo un romance de un año con el rapero con el que estuvo saliendo entre 2006 y 2007. "Ella rompió mi corazón” reconocía el productor en 2021. Sin embargo, entre ambos parece que no hay ningún tipo de remordimientos. "Ella y su familia son algunas de las personas más increíbles que he conocido en mi vida" afirmaba Nick, quien actualmente tiene 12 hijos de parejas diferentes.