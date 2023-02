El baile viral de Kim Kardashian, Mariah Carey y sus hijas con el cepillo del pelo como micrófono

Loading the player...

¿Quién no se ha divertido grabando un vídeo de Tik Tok con sus hija preadolescente? Eso es precisamente lo que han hecho las archiconocidas y buenas amigas Kim Kardashian y Mariah Carey junto a sus respectivas hijas North, de 9 años, y Monroe , de 11. Ha sido en uno de los enormes pasillos de la casa de la 'influencer' donde las dos pequeñas han protagonizado el divertido baile a la vez que movían sus labios para interpretar el exitoso tema de Carey, 'It´s A Wrap'. Segundos después han aparecido sus mamás con un cepillo del pelo en sus manos a modo de micrófono, una aparación que, por la reacción de las niñas, no parece haberles sentando muy bien... ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

