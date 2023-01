North West acaba de conseguir su primer papel en Hollywood 'Paw Patrol'

North West, hija de Kim Kardashian debutará en Hollywood con tan solo 9 años. La pequeña tendrá un papel crucial en la secuela de Paw Patrol, llamada The Mighty Movie, prestando su voz junto a su mamá: "¡Estoy tan emocionada de que me escuchen como Dolores! Mira el tráiler ahora y no te pierdas #PAWPatrolMovie en cines y streaming el 20 de agosto." comentaba la celebrity. Además no estarán solas, el pequeño Saint de 7 años tendrá un cameo en el largometraje.

VER GALERÍA

Fue en 2007 cuando la familia Kardashian entró en nuestras vidas en un docu-reality de nada menos que 20 temporadas e incalculables secuelas dedicadas a cada una de sus integrantes. Tanta popularidad ha convertido a las Kardashian en creadoras de sus propias líneas de belleza, moda y productos de todo tipo basados en el icono que representan. Las Kardashians en Disney+ sirvió para renovar la forma en la que Kim, Kylie, Kendall, Khlóe y Kourtney se muestran ante sus fans y nos hacen partícipes de su día a día como empresarias, referentes de estilo y madres. Tras el divorcio de Kim Kardashian y el rapero Kanye West, veremos cómo su vida se ha vuelto mucho más independiente y es un referente a la hora de ver al futuro con una mirada segura y llena de personalidad. Y es que, son precisamente las hermanas mayores del clan quienes imprimen mayor fuerza y estabilidad a todas las demás.

Kim Kardashian y North West: un inesperado dúo musical que canta... ¡en español!

La más conocida de las Kardashian no está en lo más alto por mera casualidad. Siempre ha tenido claro que quería alcanzar la cima en todos los proyectos en los que se implicara y con sus hijos no iba a ser menos. Ya es habitual que la primogénita de Kim y Kanye deje boquiabierto a medio mundo con su desparpajo y sus dotes artísticas. Si no es a través de su característico gusto por la moda, que le ha llevado a convertirse en un mini icono de estilo, es demostrando su soltura con el maquillaje o montando su propio espectáculo. Desde hace algunos años, North ha dejado claro que seguirá los pasos de su madre. A su corta edad, ya protagonizó una campaña para Fendi y ha protagonizado algunos de los momentos más virales de las semanas de la moda junto a Kim Kardashian , dejando ver que es un icono de estilo gótico y rebelde. Además, en la cuenta de TikTok que comparte con su mamá, ya consiguió 13. 6 millones de seguidores. Su contenido se caracteriza por replicar bailes virales de la plataforma y por demostrar sus habilidades con el maquillaje, así como por mostrar sus travesuras en casa acompañada por sus hermanos y amigos.

VER GALERÍA

De acuerdo con la sinopsis de la trama de la secuela, veremos a los perros animados titulares con superpoderes después de que un meteorito se estrelle contra Adventure City. “Este año marca el décimo aniversario de la franquicia PAW Patrol y qué mejor manera de celebrarlo que con el lanzamiento de nuestro segundo largometraje”, dijo la productora Jennifer Dodge. Las películas de Paw Patrol son una extensión del exitoso programa de Nickelodeon. A ellos se une un elenco apilado que también incluirá a los recién llegados Kristin Bell, Christian Convery, Mckenna Grace, James Marsden, Serena Williams, Lil Rel Howery y Taraji P. Henson. El resto del elenco se completa con los actores de voz que regresan Marsai Martin, Ron pardo y Callum Shonike. Puedes escuchar a North cuando PAW Patrol: The Mighty Movie llegue a los cines en octubre.

VER GALERÍA

Kim Kardashian organiza un campamento de lujo para su hija North