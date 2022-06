Kim Kardashian organiza un campamento de lujo para su hija North

Kim Kardashian nunca dejará de sorprender a sus seguidores. En esta ocasión, la empresaria ha decidido tirar la casa por la ventana y celebrar un fin de curso de lo más espectacular para su hija mayor North West. La niña, de 9 años, ha sido la anfitriona del Campamento North, en el que, junto a seis de sus compañeras de clase, ha disfrutado de una escapada de fin de semana repleta de lujos. La jornada comenzaba para las pequeñas con la bienvenida a un jet privado personalizado con globos negros y plateados con el nombre de la primogenita de la influencer y Kanye West. Este avión, que sería el encargado de conducirlas a unos días de ensueño, también estaba decorado con telarañas falsas y troncos de árboles lo que le daba una pista a las niñas de la temática de la fiesta.

Puesto que, al aterrizar en destino, lo que les esperaba era una mansión ambientada en la escena de una película de terror. A pesar de que se trataba de una fiesta de interior, cada una de las niñas tenía por cama una original tienda de campaña, equipada con mantas de cuadros, sábanas con motas de sangre y la cabeza de ciervo de peluche. Además, como iluminación, contaba con pequeños farolillos lo que creaba un escenario de lo más terrorífico. De la misma manera, la celebridad cuidó de todos los detalles, y todas las asistentes llevaban un pijama de cuerpo entero a juego estampado con motivos rurales y con el nombre de North. Lo que estaba claro es que la aventura no había hecho nada más que empezar, pero la felicidad no se podía borrar del rostro de ninguna de ellas.

Tras una noche de placentero descanso, las campistas tenían las pilas cargadas para asistir a las actividades multiaventuras que había organizado para ellas: desde una tirolina de lo más divertida en medio de la naturaleza, o un salvaje viaje en una barca hinchable remolcada, que, a buen, seguro, aumentó sus niveles de adrenalina. Todo ello, mientras los adultos acompañantes también disfrutaban de una jornada de desconexión, porque, como la propia Kim Kardashian mostró en sus perfiles sociales, algunos padres también fueron a este idílico retiro y pudieron conversar mientras tomaban unas bebidas juntos.

Como no podría ser de otra forma, la familia Kardashian también ha estado presente en esta celebración, ya que, entre la lista de invitadas también figuraba el nombre de Penélope Disick, la hija mayor de Kourtney Kardashian y Scoot Disick, que tiene la misma edad que North. Como bien se ha mostrado en su programa de televisión, Keeping Up With The Kardashian, las niñas han crecido juntas y son grandes amigas por lo que no podía faltar a esta significativa cita. De esta manera, tan bonita Kim pone el broche de oro al cierrre del curso escolar que, con toda seguridad. Unas vacaciones que su hija jamás olvidará y que afianzará, todavía más, la gran conexión que existe entre ellas.