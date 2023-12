Bryan Tanaka confirma su ruptura con Mariah Carey tras siete años juntos

Finalmente se ha terminado confirmando lo que era un secreto a voces: Mariah Carey (54 años) y Bryan Tanaka (40) ya no están juntos. Después de varios días de rumores, ha sido el bailarín el que ha decidido tomar la palabra y recurrir a sus redes sociales para publicar un mensaje en el que asegura que su separación ha sido "amistosa" y de mutuo acuerdo. "Queridos amigos y fans. Con emociones encontradas, os comparto mi separación amistosa de Mariah Carey después de siete maravillosos años juntos", comienza diciendo.

Punto y final a siete años de amor

"Nuestra decisión de tomar caminos diferentes es mutua, y mientras navegamos separados, lo hacemos con profundo respeto y un enorme sentido de gratitud por el tiempo que hemos compartido. Los recuerdos que hemos creado y las colaboraciones artísticas estarán grabadas en mi corazón para siempre", asegura Tanaka.

El bailarín, además, ha hecho una mención especial a Moroccan y Monroe, los hijos de 12 años de la intérprete de All I Want for Christmas Is You. "La dedicación de Mariah a su familia y su compromiso con su profesión nos han inspirado durante nuestro viaje compartido. Quiero expresar mi amor y dar las gracias a Mariah y a sus increíbles hijos, cuya calidez y amabilidad han enriquecido mi vida de una manera que no puedo expresar con palabras".

En su mensaje, también ha pedido privacidad, respeto y comprensión durante "este momento delicado". "La gran cantidad de amor y apoyo de los fans ha sido un rayo de fuerza para mí y me siento muy agradecido", ha dicho Tanaka, confesando que está deseando empezar esta nueva etapa de su vida en la que se centrará en su "pasión por la danza y las artes creativas".

Su tradición navideña

Los rumores de que habían decidido separarse cobraron fuerza después de ver que el bailarín no la había acompañado en su gira y tampoco en su reciente viaje a Aspen (Colorado), donde Mariah lleva años pasando las fiestas junto a sus hijos. Ha sido allí donde la diva de la música ha reaparecido mostrando la mejor de sus sonrisas frente al revuelo mediático se ha producido por su reciente ruptura.

Espectacular y con looks que solo ella sabe defender, Mariah ha estado disfrutando de unos días inolvidables en familia, rodeados de nieve, luces y, cómo no, tradiciones navideñas. "Es un paraíso invernal. Los niños van a las pistas de esquí, juegan en la nieve... es una experiencia que no podemos vivir en casa", dijo en una ocasión sobre lo que significaba para ella su viaje anual a Aspen.

Una gran noticia

Durante estos días, Mariah Carey se ha mostrado muy feliz y celebrando la Navidad por todo lo alto con sus hijos. La hemos visto bailando, cantando, abriendo regalos, posando con sus lookazos junto al árbol... No hay duda de que es su época del año favorita y, además, acaba de compartir una noticia muy especial para ella.

"¡¡Guau!! ¡Me desperté esta mañana con la increíble noticia de que All I Want For Christmas Is You ha batido el récord de Spotify y ocupa el puesto número 1 en las listas Billboard Hot 100 y Global 200! Y, para colmo, ¡¡fuera está nevando!! ❄️☃️❄️ No puedo agraderos lo suficiente por hacer que esta Navidad (¡y honestamente, toda esta temporada!) sea de celebración. Aunque sea 26 de diciembre, la Navidad nunca termina para mí (¡ja, ja!)", ha dicho haciendo un guiño a su exitazo musical.