La Navidad no suena solo a Mariah Carey: las otras canciones navideñas que también arrasan Hay otros temas que también se han popularizado en estas fechas además del mítico 'All I want for Christmas'

Antes de que las luces de colores empiecen a iluminar las calles de las grandes ciudades, las notas musicales ya anuncian la Navidad. Si unimos canciones y estas fechas lo primero que se nos viene a la mente es sin duda el All I want for Christmas de Mariah Carey, villancico moderno por excelencia. La propia artista sabe que ella es la encargada de dar el pistoletazo de salida a esta época así que escoge el momento apropiado para vestirse con su traje más brillante y entonar una letra de sobra conocida y que le genera miles de dólares en beneficios. Sin embargo, la Navidad musical no vive solo de esta canción pues hay otros intérpretes que han logrado posicionar también sus temas como los más típicos de estas fiestas. Repasamos algunos.

Last Christmas es otro de los tonos típicos de estas fiestas. La voz de George Michael, cuando formaba parte del grupo Wham! es otro de los clásicos navideños por excelencia, aunque detrás se esconde una historia bastante triste. Michael, que murió paradójicamente el 25 de diciembre de 2016 a los 53 años, le cantaba en realidad a una ruptura. Concretamente al duelo que atraviesa alguien cuando ha roto una relación y a esos recuerdos que siempre aparecen meses después para traer a la memoria los días más felices.

La voz de Michael Bublé es una de las más románticas y personales de la música. El crooner cuenta con muchas melodías navideñas que conquistan entre las que está It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Compuesto inicialmente por Meredith Willson, ha sido versionado por numerosos artistas como Bing Crosby. Bublé volvió a popularizar el tema en el año 2011. El canadiense tiene muchos títulos apropiados para estas fechas.

Grabado en 1957, otro de los temas míticos de estas fechas es Jingle Bell Rock, de Bobby Helms. Forma parte de muchas bandas sonoras de películas navideñas y también se puede escuchar en las recopilaciones más festivas.

Si hay un villancico que suena invariablemente en España por estas fechas es En Navidad, de Rosana. Esta canción incluye algunas frases de villancicos tradicionales, versionados claro, y se estrenó en 1998 en el segundo disco de la canaria Luna Nueva. Sin duda está a la altura del single de Mariah Carey, pero a la española.

Es más tradicional, pero en esta recopilación merece un hueco Feliz Navidad, de José Feliciano. El tema, escrito en 1970, se compuso mitad en español y mitad en inglés y es otro de los clásicos navideños por excelencia. Ocurre lo mismo con El burrito sabanero, compuesto por el músico venezolano Hugo Blanco en 1972 y cuyo título hace referencia a la Gran Sabana, un destino natural de Venezuela que ha sido declarado Parque Nacional. Ha sido interpretado por diversos artistas, aunque una de sus versiones más conocidas es la del coro infantil La Rondallita.

Raphael, una de las mejores voces de la música española, tiene también un clásico navideño. El tamborilero data de 1941 y es uno de los villancicos más clásicos de las fiestas. Veinticinco años después de su composición, en 1965, el intérprete la cantó con el título El pequeño tamborilero. No ha faltado desde entonces en la banda sonora navideña de ningún hogar en nuestro país.

Love Actually es una de las comedias románticas más típicas de las fiestas y cuenta por supuesto con una banda sonora inolvidable. Las nueve historias de amor que entrelaza la cinta bailan al son, entre otras, del tema Christmas is all around, el villancico rockero de Billy Mack (personaje interpretado por Bill Nighy). El tema es un remake de Love is all around, canción de Wet wet wet que ya sonó en otra comedia británica Cuatro bodas y un funeral, de Mike Newell en 1994.