El vídeo viral de Mariah Carey cuando Heidi Klum y Tyra Banks salen al escenario para retocar su maquillaje

Loading the player...

Mariah Carey ha celebrado un concierto el pasado domingo 21 de abril bajo el nombre de Mariah Carey: The Celebration of Mimi Live in Las Vegas, que ha tenido lugar en el Dolby Live at Park MGM de la ciudad estadounidense. En pleno directo de su espectáculo, se ha producido un momento insólito protagonizado por dos grandes amigas de la diva de la música: Heidi Klum y Tyra Banks. Las dos modelos han irrumpido en el escenario para retocar el maquillaje y peinar a la estrella internacional, ante el asombro absoluto del público que se ha vuelto loco con la presencia de las tres mujeres. ¿Quieres ver cómo ha reaccionado Mariah Carey? ¡No te pierdas el vídeo!

Heidi Klum presume de su hijo de 18 años ¡y es un clon de su padre!

Mariah Carey celebra su 55 cumpleaños posando como una sirena con lentejuelas y en alta mar