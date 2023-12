La inesperada canción que ha logrado destronar a Mariah Carey y su navideño 'All I want for Christmas' Después de años de liderazgo, la artista tiene un feroz competidor que la ha desbancado del podium

Si todavía no has tarareado All I want for Christmas is you, no ha llegado la Navidad para ti. La canción de Mariah Carey da el pistoletazo de salida a unas fiestas que cada vez arrancan antes para inundar de paz y buenos deseos el mundo. Aunque hay otras canciones que reflejan de igual manera el espíritu navideño, nadie ha hecho sombra a Mariah. Hasta ahora. La artista ya no es la reina de la Navidad pues este año sorprendentemente se ha colado en el número 1 de la lista Billboard otra voz femenina que ha dado la campanada. ¡Y menudo estruendo inesperado ha provocado! Insólito porque es un tema de 1958 nada menos y porque su intérprete ronda los ochenta. ¿Lo has adivinado? Seguro que no y es que no es tan fácil.

Se trata de Rockin’ Around the Christmas tree, de Brenda Lee, que tras su lanzamiento (la cantante tenía apenas 13 años) no tuvo muy buena acogida hasta que se popularizó en la banda sonora de Solo en casa en los años noventa. Entonces se incluyó entre los clásicos imprescindibles, pero es que en este 2023 ha arrasado. Se ha metido directa en el número uno destronando a la "reina de las nieves" y reclamando un trono que lleva años inamovible. Los motivos de semejante boom pueden ser el estreno de un videoclip con la melodía y, lo que es más probable, la llegada de su autora Brenda Lee a TikTok. Las redes sociales han vuelto a hacer su magia para coronar a una nueva monarca.

En declaraciones a The New York Times, Brenda ha repasado algunos de los recuerdos que atesora sobre su carrera. El día que coincidió en un programa de televisión con Elvis Presley o cuando los Beatles fueron sus teloneros, vivencias de una artista de la que John Lennnon dijo que era una de “las voces más grandes del rock”. “Ahora estoy un poco preocupada por Mariah Carey” bromeó Brenda Lee. “Pero aquí hay sitio para todos. Su canción es muy buena. Adoro su forma de cantar” reconoció.

Las dos artistas han intensificado sus esfuerzos promocionales en esta competición que se prevé reñida. Mientras que Mariah se impone en la radio, quedó por detrás de Lee en descargas. Aún así Mariah ha recaudado de momento más de 32 millones de euros con su clásico. Junto a ellas compiten el Last Christmas de Wham! y A Holly Jolly Christmas, de Burl Ives, aunque parece que están todavía muy lejos de subirse al podium.

En el año 2022, Billboard estimó que son 1.55 millones de dólares (más de 1.4 millones de euros) los que recauda en derechos cada año Mariah Carey. A esto hay que unir 830.000 dólares (772 mil euros) por el uso del tema en diversos ámbitos, según detalla Forbes. Desde que se publicó por primera vez, en 1994, y hasta 2017, el tema ha generado más de 60 millones de dólares (casi 56 millones de euros), cifra que aumenta cada año que pasa. Como recoge el libro Guinness de los records, el single es el que más alto ha llegado en la lista Billboard U. S. Hot 100 de un artista en solitario. ¿Cambiará alguna de estas cifras ahora que ha sido destronada?