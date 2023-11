Las dos caras de 'All I want for Christmas' de Mariah Carey: de sus millonarios beneficios a los juzgados El tema, un clásico que no puede faltar en estas fechas, le reporta a la artista impresionantes cantidades monetarias cada temporada

Quedan casi dos meses para la fecha más esperada del año: la Navidad. Cada año parece que los preparativos comienzan antes, no hay más que ver las grandes ciudades que ya se engalanan con las tradicionales guirnaldas de luces o las canciones navideñas que están a punto de inundar las emisoras. El clásico por excelencia en estos días, All I want for Christmas is you, ha empezado ya a sonar en la voz de Mariah Carey, que lleva treinta años abanderando el amor y la generosidad que se instala en los corazones en estas fechas. La intérprete ya ha empezado a entonar la melodía que cada temporada le reporta impresionantes beneficios publicando un vídeo en el que “se descongela” para anunciar que “ya es hora” de volver.

Cada vez que suena esta letra, la intérprete suma ceros en su cuenta corriente. Repasamos las impresionantes cifras que se embolsa en esta época. En el año 2022, Billboard estimó que son 1.55 millones de dólares (más de 1.4 millones de euros) los que recauda en derechos cada año. A esto hay que unir 830.000 dólares (772 mil euros) por el uso del tema en diversos ámbitos, según detalla Forbes. Desde que se publicó por primera vez, en 1994, y hasta 2017, el tema ha generado más de 60 millones de dólares (casi 56 millones de euros), cifra que aumenta cada año que pasa. Como recoge el libro Guinness de los records, el single es el que más alto ha llegado en la lista Billboard U. S. Hot 100 de un artista en solitario.

La cara B de este impresionante éxito está en la demanda por plagio que el compositor Andy Stone ha vuelto a interponer contra Mariah en los tribunales. Hace año y medio recurrió también a la justicia, pero tras haberse desestimado el caso vuelve a intentarlo. En la demanda figuran Mariah, la discográfica Sony y el coescritor del single Walter Afanasieff a quienes se pide 20 millones de dólares por daños y perjuicios. Stone asegura que el tema es una versión de la canción que él compuso en 1989 con el mismo título y que se lanzó con su nombre artístico Vince Vance and the Valiants.

Este año la cantante deleitará a sus fans con una gira navideña de conciertos por Estados Unidos y Canadá. Arrancará el próximo 15 de noviembre en la ciudad de Highland (California) y pasará hasta por diez estados diferentes. Pasará por Los Ángeles, donde dará dos conciertos el 17 y 19 de diciembre, por Toronto y Montreal, el 27 y 29 respectivamente, y pondrá el broche de oro en Nueva York, el 17 de diciembre, solo unos días antes de Nochebuena. El año pasado durante una de las actuaciones que hizo con la canción, precisamente en Nueva York sus mellizos, Monroe y Moroccan, de doce años, se subieron con ella al escenario. En este 2023 también les ha convertido en protagonistas después de haberles incluido en el vídeo con el que da el pistoletazo de salida a las fiestas.