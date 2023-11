Mariah Carey inaugura la Navidad 'descongelándose' en un divertido vídeo junto a sus dos hijos

Loading the player...

En cuanto termina Halloween, Mariah Carey deja claro que ha empezado su momento. Un año más, ha dado por inaugurada la navidad con su famosísimo villancico: All I Want For Christmas is You. La reina de las fiestas continúa con su tradición y ha compartido a través de su perfil público un vídeo con el título, 'Ya es la hora'. En él, aparece la fecha y la hora cambiando de '31 de octubre a las 11:59' a '1 de noviembre a las 12:00', justo en ese instante se abre la puerta de una cámara acorazada donde se encuentra la cantante congelada. Poco a poco, el bloque de hielo se rompe y aparece la cantante vestida de mamá Noel. Este año, sus mellizas de 12 años, Monroe y Moroccan, también han querido aparecer en este videoclip. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

