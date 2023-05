La impresionante fiesta sorpresa que Mariah Carey ha organizado a sus mellizos por su 12 cumpleaños

Loading the player...

Mariah Carey está de celebración. La cantante ha organizado una impresionante fiesta sorpresa a sus hijos Monroe y Moroccan por su 12 cumpleaños. Ha sido la propia intérprete de All I Want For Christmas Is You la que ha compartido a través de su perfil público todos los detalles del festejo. Los pequeños, que nacieron el 30 de abril de 2011 fruto de su relación con Nick Cannon, no han podido aguantar la emoción y no han parado de gritar y saltar. Mariah les ha dedicado unas emocionantes palabras y les ha definidio como 'sus personas favoritas del planeta': "¡Doy gracias a Dios por ti todos los días! ¡Nuestro amor es Sobrenatural! ¡SIEMPRE serán mis bebés!". ¡Dale al play y no te pierdas ningún detalle de la impresionante fiesta!

Mariah Carey cumple 50 años (¿o 12?) y lo celebra con sus hijos

La hija Mariah Carey, a imagen y semejanza de su mamá ¡con un look similar y un peinado idéntico!