¿Quién es quién en los Farad? Descubre a la familia que protagoniza más titulares este invierno

Sucedió en los años 80, en Marbella. Aún no había llegado Gil y Gil a la alcaldía –lo haría más tarde, en 1991–, pero la jet-set ya estaba dilapidando las excesivas cifras de sus cuentas corrientes y tratando de convertir la ciudad en una suerte de Las Vegas a la europea. Los jóvenes y ricos que la poblaban durante el verano vivían, estéticamente hablando, rodeados de bronceados imposibles, cardados que llegaban al infinito y acabados metálicos en cada cosmético que pudiéramos imaginar. Olivia Valère ya había abierto su primera discoteca en Puerto Banús y no había noche que no cayeran por allí desde Jaime de Mora y Aragón hasta Gunilla Von Bismarck y su eterno exmarido, Luis Ortiz. Es en ese entorno, de lujo, poder, mucho sol y negocios algo turbios, en el que se desarrolla la trama de Los Farad, la nueva serie de ocho episodios que Prime Video estrena en exclusiva el próximo 12 de diciembre.

VER GALERÍA

Ver galería

Dirigida por Mariano Barroso (La línea invisible), Los Farad cuenta la historia de Oskar, un chico normal de barrio de clase media con sueños ambiciosos enclavados en la Costa del Sol. Por eso cuando conoce a Sara, la hija mayor de los Farad, y se enamora, no duda en cambiar su sueldo precario por grandes operaciones financieras, la rutina por el riesgo, su pequeño apartamento alquilado por yates y mansiones, sus paseos en moto por la ciudad por viajes al otro lado del mundo… convirtiéndose así en parte de la familia (con todo lo que ello implica).

Pero bajo el celofán de las fiestas y los coches de alta gama encontramos una historia de corrupción, negocios turbios y tráfico de armas que los Farad desempeñan a la vista de todo el mundo, convencidos de la legalidad del asunto. En ¡HOLA! hemos recopilado todo lo que sabemos sobre quiénes son los miembros de esta peculiar familia de señores de la guerra que promete convertirse en la serie de la que todo el mundo hablará. ¡Toma nota!

VER GALERÍA

Ver galería

Oskar (Miguel Herrán) y Sara (Susana Abaitua)

Cuando Oskar conoce a Sara, sucesora designada de la familia Farad, inmediatamente se siente atraído por el mundo de lujos del que proviene. Gracias a ella y al dinero de la familia puede cumplir su sueño de abrir un gimnasio y, gracias a un marido y a la figura de Oskar, Sara accede al poder del negocio familiar que, de otra manera, no accedería por el hecho de ser mujer en los años 80.

Leo Farad (Pedro Casablanc)

El cabeza de familia de los Farad, el jefe del negocio familiar. Al igual que Oskar, se crió en un orfanato, un origen humilde que los dos comparten y que será el punto de unión entre ambos personajes, creando entre ellos una empatía que los demás no llegan a entender.

Además, Fernando Tejero interpreta a Manuel, el tío de Oskar; Adam Jezierski a Hugo Farad, miembro de la familia, y Amparo Piñero a Tanya, la hermana pequeña de Sara. La menor de la familia Farad no quiere saber nada del negocio de su familia y sueña con ser cantante. Pero en la Marbella de los años 80, no solo es la familia Farad la empeñada en hacerse con el negocio del tráfico de armas, Mawad es la némesis de Leo Farad, el enemigo de la familia, el villano. Ambos controlan el tráfico de armas y comparten cada uno la mitad de las potencias mundiales. La lucha de poder entre ambos está servida.

VER GALERÍA

Ver galería

Amor, ambición, excesos, excentricidades… un nuevo mundo se abre ante Oskar al pasar a formar parte de una de las dinastías más poderosas de la época. Los Farad le ofrecen dinero, amor y, en definitiva, un futuro pero, ¿qué entregará Oskar a cambio? Descubre los entresijos de esta fascinante historia a partir del próximo 12 de diciembre (solo en Prime Video).