La novia de Ángel Cristo Jr, Ana Herminia, rompe su silencio en televisión y sale en su defensa: ‘En verano llegué a tener miedo por él’

Ana Herminia, la novia de Ángel Cristo Jr., ha roto su silencio en la televisión para defender a su pareja. El hijo de Bárbara Rey se ha mantenido toda su vida alejado del foco mediático, a excepción de algunas ocasiones puntuales. Sin embargo, estas últimas semanas ha protagonizado decenas de titulares en los medios de comunicación por la entrevista que ha concedido en De Viernes, donde cuestiona la historia vital que su madre ha contado a lo largo de las últimas décadas. En estos momentos tan delicados para el hermano de Sofía Cristo, su hija y su novia Ana están siendo sus grandes apoyos.

La novia de Ángel Cristo rompía su silencio en televisión en el programa De viernes y salía en defensa del empresario: “Soy Ana, la pareja de Ángel Cristo Junior. Han sido días duros. No me imaginé tener que pasarlos. Me ha venido grande la situación. Gracias a Dios tengo la entereza para apoyarlo hasta que esto termine”, ha comenzado diciendo la mujer que ha conquistado el corazón del hijo de Bárbara Rey en la entrevista. “Ha sido duro verle, triste, decepcionado… Para él, esto es algo duro. Verlo como un niño, arriba y abajo es muy duro. Es la persona que amo y estoy dispuesta a todo. Creo que lo he conocido en la peor etapa de su vida. Mi instinto fue de protección, de cuidarle, entenderle, tener empatía y no juzgarle… Lo que ha vivido es duro”, ha continuado relatando.

Además, Ana también ha dejado claro que apoya que su novio haya decidido hablar de todos los sucesos que han ocurrido en su familia durante toda su vida: "Él necesitaba sacarse todo de dentro y tirar esa mochila. Ángel creo que lo tenía siempre pensado… Pero hay un punto de inflexión este verano que no puede más”. A pesar de ello, ha confesado que todo esto le está viniendo grande y que ha llegado a tener miedo de perder a su amado: “Demasiados frentes abiertos, y hasta sentí miedo… Mucho miedo por él. Y cuando me dijo que lo iba a hacer, no le podía decir que no. No es cuestión de dinero. Si Ángel no cuenta su verdad, no sé si lo tuviera aquí conmigo”, ha relatado.

Tras emitirse la entrevista de Ana Herminia, Ángel Cristo Jr. entraba en directo para confirmar que si ahora ha hablado es por decisión suya y no porque se lo haya dicho ella, como se ha especulado estos últimos días: “Para mí, Ana ha sido mi ángel y salvadora. La decisión de hablar la he tomado yo, lo quiero dejar claro para que no sigan hablando mal”, ha aclarado el hijo de la vedette, enviándole un bonito mensaje a su pareja. Cabe destacar que durante todo el proceso de grabación del testimonio, Ana ha estado apoyándola en todo momento. Han sido muchas las fotografías que han salido a la luz, donde se podía observar a la pareja en tono muy cariñoso y mostrándose afecto mutuamente.

“Mi familia está hablando con todos los periodistas y todos los colaboradores, dándoles información que solamente podrían darles ellos. Me duele porque estas medias verdades vienen de mi madre y hermana, cuentan la historia como les conviene para que yo quede desacreditado. Están jugando sucio y cruzando límites que no pensé que cruzarían”, comenzaba a decir en el programa de Telecinco.

“Mi madre y mi hermana intentaron ponerse en contacto conmigo cuando supieron que iba a salir en la tele, no respondí. Cuando tomo el paso de salir a hablar, es porque voy a cortar el cordón umbilical por lo sano. Me escribió un mensaje: ‘no sabes en dónde te has metido, sé que te vas a arrepentir y ya no tendrá arreglo, que Dios te ayude y te proteja, yo ya lo he hecho toda tu vida. Que te vaya bien Ángel, adiós”, relataba el hijo del domador sobre la respuesta que ha tenido de su familia.