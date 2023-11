The Weeknd disfruta de una nueva cita con la DJ Simi Khadra: así es la nueva ilusión del cantante

Poco a poco, la relación de The Weeknd (32) y Simi Khadra (30) se va afianzando. El cantante y la DJ han disfrutado este domingo 12 de noviembre de una romántica velada en el restaurante italiano Giorgi Baldi de Santa Mónica (California). La pareja llegó a este local, muy de moda entre las celebrities de Estados Unidos, dados del brazo e intentando pasar desapercibidos. Un objetivo que no consiguieron, puesto que su presencia llamó la atención de muchos curiosos.

Las polémicas que persiguen a The Weeknd, que hoy aterriza en España con su gira mundial

Pero, ¿quién es esta mujer que ha robado el corazón al intérprete de Blinding Lights? Simi, cuyo nombre real es Sama Abu Khadra, nació en Arabia Saudita, pero desde que era una niña ha viajado por distintas partes del mundo, pasando parte de su infancia y adolescencia en Londres y Dubai. En la actualidad, tiene fijada su residencia en Los Ángeles.

Siempre fue una buena estudiante e ingresó en la prestigiosa Universidad del Sur de California (USC), donde cursó el grado de Producción Cinematográfica y Bellas Artes. Su primera gran oportunidad como DJ le llegó en 2016, tan solo pocos meses después de graduarse. Fue contratada para pinchar en el festival de Coachella, un productor se fijó en ella y su carrera empezó a despegar de manera meteórica.

Química y controversia en el estreno de 'The Idol' en Cannes, con Lily-Rose Depp y The Weeknd como protagonistas

Una pasión musical que comparte con su hermana gemela, Haze, que es su fiel escudera en los escenarios. De la misma manera, juntas han creado la firma de maquillaje Simi Haze Beauty, donde, además de ciertos productos básicos en cosmética como coloretes, lápices de labios y máscara de pestañas, se puede encontrar unas originales pegatinas faciales hechas con piedras preciosas.

Si bien es cierto que la artista reconoció que durante sus años estudiantiles no gozó de gran popularidad y no tenía un grupo grande de amigos, ahora mismo cuenta con una nutrida pandilla de la que forman parte nombres tan conocidos como Kylie Jenner (su hermano mayor Fai es muy cercano al clan Kardashian, e, incluso, ha aparecido en algunos episodios del reality show Keeping Up With The Kardashian) y Sophie Richie.

La historia de The Weeknd: de una familia que huyó de Etiopía a vivir en Bel Air en una mansión de 70 millones

En lo referido al amor, Simi tuvo un idilio con el actor Luka Sabbat, protagonista de Grown-ish, en 2012. La primera vez que se la relacionó con The Weeknd fue en febrero de 2022, puesto que fueron captados dándose un beso en una fiesta de cumpleaños en Las Vegas. Desde entonces, han preferido mantener su noviazgo en un discreto segundo plano y sus apariciones en público han sido escasas.